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    Уткин: «Настоящим главой комитета по этике у нас в стране может быть только один человек – Рамзан Кадыров»

    Известный комментатор Василий Уткин подверг критике решение назначить главой комиссии по этике Семена Андреева. По мнению журналиста, для работы по данному направлению требуется человек с более твердым характером.

    «Кто может объяснить, каким образом в комиссию по этике возглавляет Семен Андреев? Никто толком не знает кто это такой. Он президент федерации мини-футбола России, когда-то еще возглавлял национальную сборную по мини-футболу. Ему давно на кладбище прогулы ставят. Дело не в этом. Эта комиссия по этике, туда обычно назначают людей, которые прославились твердокаменным характером. После ЧМ по мини-футболу Андрееву всего-то задали один вопрос, точнее, тренеру сборной: а почему рядом с вами на скамейке сидит президент федерации? Он вспылил и добился увольнения журналиста. И этот человек теперь возглавляет комитет по этике. Красота! Я же говорю – собрание фриков.

    Прямо скажем, организация маргинальная. Что и когда комитет по этике решил? Настоящим главой комитета у нас в стране может быть только один человек – Рамзан Кадыров. По крайне мере, в этических вопросах ему никто не возражает. Кто знает, возможно, было бы хорошо.

    Я прям представляю, как Семен Андреев разбирает случай того, как на стадионе в Грозном опять громогласно в микрофон продается Лада-приора. И Семен Андреев: «Нельзя, Магомед Даудов. Не вздумайте больше! Я на это пойти не могу, Рамзан Ахматович! Не полагается микрофон на стадионе включать для такого дела!». Я прямо зримо это представляю. Жалко слово «светоч» занято», – заявил Уткин.

    Источник: Спорт FM

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    24.11.2016 14:01
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 24 ноября 2016, 19:57

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      Рейтинг: +577

      yurdin 24 ноября 2016, 18:28

      Пи#дабол

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