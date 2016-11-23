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    Плетикоса: «Селихов вскоре сменит Акинфеева в сборной»

    Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса прокомментировал переход в стан красно-белых голкипера «Амкара» Александра Селихова. По мнению Плетикосы, спартаковцы сделали очень качественное приобретение.

    «Александр Селихов – это очень сильное приобретение для «Спартака». Великолепный голкипер, который прилично выглядит в воротах. Александр вскоре сменит Игоря Акинфеева в сборной, когда тот будет уже в возрасте. Но Селихову нужно еще прибавлять, ведь играть за «Спартак» и за «Амкар» — разные вещи. Ребров проводит классный сезон, а команда с ним впервые за долгое время выиграла первый круг. Массимо Каррера наверняка уже думал о том, кто будет первым номером в ближайшее время», – сказал Плетикоса.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.11.2016 22:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2630

      yorgenbarenz 24 ноября 2016, 10:36

      Трудно представить кипера сильнее Котофеюшки.

      1
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      Рейтинг: +212

      perm 242 23 ноября 2016, 22:54

      не думаю , что Селихов сильнее Акинфеева .... Акинфеев - корифей , а Селихову ещё надо очень много работать ...

      1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 23 ноября 2016, 22:30

      Надо уже Игорька менять, застоялся

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 23 ноября 2016, 22:21

      Вскоре?! В возрасте Акинфеев будет лет через 10.. О Селихове тогда может никто уже и не вспомнит.. Или он про сборную ветеранов?

      -1
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      Рейтинг: +1191

      ttter > за ЦСКА с 1980г 24 ноября 2016, 02:31

      Ты думаешь,что Акинфеев до 40 стоять будет?)))

      2
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > ttter 24 ноября 2016, 06:34

      я не знаю,но надеюсь.. Мне кажется у него большой потенциал.. А потом за 10 лет многое может измениться. Может какая новая звезда в воротах зажжётся..

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