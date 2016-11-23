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    Нападающий «Крыльев Советов» Паскуато попал в сферу интересов «Зенита» и «Спартака»

    Форвард «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато, права на которого принадлежат «Ювентусу», заинтересовал «Спартак» и «Зенит». Сообщается, что тренер красно-белых Массимо Каррера знаком с футболистом со времен работы в итальянской команде.

    Нападающий арендован «Крыльями Советов» у туринского клуба. Соглашение рассчитано до окончания сезона. Самарцы вправе выкупить футболиста по истечении срока аренды.

    В текущем сезоне 27-летний итальянец провел 10 матчей и забил один мяч.

    Источник: Itasportpress

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    23.11.2016 19:26
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 24 ноября 2016, 11:52

      еще один Мельгарехо им не помешает

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +47

      ,bpjy 23 ноября 2016, 21:36

      Отличный игрок,врядли они потянут этот трансфер

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1757

      Lenin26 23 ноября 2016, 21:03

      Малло куда интереснее как игрок.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Symbol 23 ноября 2016, 21:00

      При всем уважении к Паскуато, пусть играет в Крыльях.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 23 ноября 2016, 20:55

      Ну вот и Паскуато в Спартак пошёл, но пока он аутсайдер по сравнению с Депаем и Смоловым

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6332

      порт 23 ноября 2016, 20:50

      Агент включился в работу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 23 ноября 2016, 20:38

      Ща каждого игрока Спартаку приписывать будут...

      4
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