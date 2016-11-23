Нападающий «Крыльев Советов» Паскуато попал в сферу интересов «Зенита» и «Спартака»

Форвард «Крыльев Советов» Кристиан Паскуато, права на которого принадлежат «Ювентусу», заинтересовал «Спартак» и «Зенит». Сообщается, что тренер красно-белых Массимо Каррера знаком с футболистом со времен работы в итальянской команде.

Нападающий арендован «Крыльями Советов» у туринского клуба. Соглашение рассчитано до окончания сезона. Самарцы вправе выкупить футболиста по истечении срока аренды.

В текущем сезоне 27-летний итальянец провел 10 матчей и забил один мяч.