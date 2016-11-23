Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    ЦСКА оштрафован на 370 тысяч за поведение болельщиков, «Спартак» – на 300 тысяч

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц по итогам заседания комитета рассказал о штрафах, наложенных на клубы российской Премьер-лиги по итогам матчей 14-го тура.

    «По матчу «Арсенал»ЦСКА. За использование и бросание болельщиками хозяев пиротехнических изделий тульский клуб оштрафован на 150 тысяч рублей, а также за скандирование ненормативной лексики во второй раз на 20 тысяч рублей. ЦСКА же оштрафован на 300 тысяч рублей за многочисленное использование и бросание пиротехники, ставшее причиной остановки матча, а также за скандирование ненормативной лексики на 50 тысяч и за бросание кресел на беговую дорожку стадиона на 20 тысяч рублей.

    По матчу «Спартак»«Амкар». Московский клуб оштрафован на 300 тысяч рублей за многочисленное использование болельщиками пиротехники. До 46-й минуты было зафиксировано 25 поджогов дымовых шашек, девять поджогов шумовых устройств, четыре запуска ракет, дальше делегат матча уже сбился в подсчетах. Штраф усилен из-за остановки матча на 47 минуте. Пермский клуб оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи тренера команды Вадима Евсеева», – сказал Григорьянц.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.11.2016 16:29
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 ноября 2016, 19:33

      Штраф Спартаку занижен.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11