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    «Монреаль» попрощался с Дрогба

    Нападающий «Монреаль Импакт» Дидье Дрогба по окончании текущего сезона покинет команду. Клуб выпустил в честь этого события прощальный видеоролик, в котором поблагодарил футболиста за проделанную работу.

    Напомним, что по информации местных СМИ, форвард вступил в конфликт с главным тренером клуба Мауро Бьелло. Дрогба перешел в канадскую команду в 2015 году из лондонского «Челси».

    Источник: Twitter

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    23.11.2016 11:03
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100

      PopCorn963 23 ноября 2016, 13:56

      И куда теперь? Может в "Челси" карьеру завершать?

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      Рейтинг: +82

      Mi6 23 ноября 2016, 13:05

      Да, это не Траоре.
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