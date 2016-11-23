«Монреаль» попрощался с Дрогба

Нападающий «Монреаль Импакт» Дидье Дрогба по окончании текущего сезона покинет команду. Клуб выпустил в честь этого события прощальный видеоролик, в котором поблагодарил футболиста за проделанную работу.

Напомним, что по информации местных СМИ, форвард вступил в конфликт с главным тренером клуба Мауро Бьелло. Дрогба перешел в канадскую команду в 2015 году из лондонского «Челси».