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    Плетикоса считает, что Селихов способен сменить Акинфеева в сборной России

    Бывший голкипер «Спартака» Стипе Плетикоса прокомментировал переход из «Амкара» в московский клуб вратаря Александра Селихова.

    «Думаю, это очень сильное приобретение для «Спартака». За ним следили в последних играх, в частности в очной встрече красно-белых с «Амкаром», когда Селихов совершил пару хороших сейвов. Мне очень понравилась эта игра в исполнении Александра, сильный голкипер, прилично выглядит в воротах. Хороший трансфер для «Спартака», поскольку, я думаю, Александр вскоре сменит Игоря Акинфеева в сборной, когда тот будет уже в возрасте.

    Артем Ребров очень хорош сейчас, команда с ним впервые за долгое время выиграла первый круг. Очень сложно будет выбрать, Каррера наверняка уже думал о том, кто будет первым номером в ближайшее время. Все зависит от тренера, его, скорее всего, спрашивали о Селихове. Александру нужно еще прибавлять, играть за «Спартак» и за «Амкар» — разные вещи. Думаю, Селихов это понимает. Решать будет Массимо Каррера», — сказал Плетикоса.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.11.2016 18:54
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +147

      super.zenitchik 23 ноября 2016, 01:07

      Перейдя в пищеблок он сможет только котлеты лопать.

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 22 ноября 2016, 20:45

      Тоже самое Плетикоса говорил про Джанаева полгода назад..

      0
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      Рейтинг: +307

      shpilman > за ЦСКА с 1980г 22 ноября 2016, 21:20

      сми придумывают как хотят, просто фамилию подставляют))а когда сказал, полгода назад или нет , все равно))

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      Рейтинг: +5262

      Каратель 22 ноября 2016, 20:30

      конечно скоро сменит,очень на это надеюсь,ну не тот конифей уже,и не важно перейдёт Селихов в Спартак или нет

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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Каратель 22 ноября 2016, 20:44

      "Тот,не тот"-назови и объясни кто "тот"?

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель > за ЦСКА с 1980г 22 ноября 2016, 20:47

      конифей уже не тот что раньше,сдаёт,уверенность порой пропадает куда то.надо или замену ему и нервишки пусть подлечит или совсем завязывать

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      Рейтинг: +158

      dimon2602 22 ноября 2016, 20:19

      Ну сейвы у него не плохие, много тащит в матчах при чем бывает мертвые мячи вытаскивает

      0
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 22 ноября 2016, 18:58

      Брееееед!

      0
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