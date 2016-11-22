Олег Иванов: «Не согласен со Слуцким. Россия – футбольная страна»

Полузащитник «Терека» Олег Иванов отреагировал на слова главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого о том, что Россия – нефутбольная страна.

– Слуцкий сказал недавно, что Россия – нефутбольная страна, согласны?

– Я не согласен. Если взять любую семью, я говорю за свое поколение, у нас всю жизнь летом в футбол играли, зимой – в хоккей. У нас очень спортивная страна. Вспомнить, даже как в детстве двор на двор играли каждое воскресенье в 10 часов.

– Спортивная или футбольная?

– А какая разница? Спортивная страна. У нас людей из любого поколения можно было встретить во дворе, играющими в футбол. Дети от 10 лет играли с мужиками 40-летними, 50-летними. В воскресенье в 9 часов собираемся, до обеда играем в футбол. Пообедали и вечером собираемся на хоккей – нормальная ситуация. И говорить, что у нас нефутбольная или нехоккейная страна… Сейчас нет выхлопа из детской школы, и с этим нужно что-то делать. Я считаю, что это самая большая проблема. Раньше было как: работала одна школа поначалу – можно сейчас перечислять спартаковских воспитанников по всему чемпионату России, в каждой команде найдется один. Значит, нужно стремиться к этому. Сейчас ЦСКА выпускает неплохих молодых футболистов, в «Локомотиве» появляются. Значит, есть у нас ребята, именно нужно доводить их.