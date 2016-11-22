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Олег Иванов: «Не согласен со Слуцким. Россия – футбольная страна»

22 ноября 2016, 18:01
4

Полузащитник «Терека» Олег Иванов отреагировал на слова главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого о том, что Россия – нефутбольная страна.

– Слуцкий сказал недавно, что Россия – нефутбольная страна, согласны?

– Я не согласен. Если взять любую семью, я говорю за свое поколение, у нас всю жизнь летом в футбол играли, зимой – в хоккей. У нас очень спортивная страна. Вспомнить, даже как в детстве двор на двор играли каждое воскресенье в 10 часов.

– Спортивная или футбольная?

– А какая разница? Спортивная страна. У нас людей из любого поколения можно было встретить во дворе, играющими в футбол. Дети от 10 лет играли с мужиками 40-летними, 50-летними. В воскресенье в 9 часов собираемся, до обеда играем в футбол. Пообедали и вечером собираемся на хоккей – нормальная ситуация. И говорить, что у нас нефутбольная или нехоккейная страна… Сейчас нет выхлопа из детской школы, и с этим нужно что-то делать. Я считаю, что это самая большая проблема. Раньше было как: работала одна школа поначалу – можно сейчас перечислять спартаковских воспитанников по всему чемпионату России, в каждой команде найдется один. Значит, нужно стремиться к этому. Сейчас ЦСКА выпускает неплохих молодых футболистов, в «Локомотиве» появляются. Значит, есть у нас ребята, именно нужно доводить их.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Ахмат Иванов Олег Слуцкий Леонид
Комментарии (4)
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Фан666
1479831115
В футбольной стране нет футболистов, даже пятёрки внятных не наберётся, вот парадокс то. В буркино-Фасо тоже все семьи в футбол гоняют и все мечтают стать футболистами и свалить из Африки. Похоже Буркино-Фасо тоже великая футбольная держава.
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Вомбат
1479831998
Он прав, если все страны мира, где хоть как-то играют в футбол, считать футбольными. Но количество игроков в зарегистрированных футбольных командах, что любительских, что профессиональных, у нас в отношении к населению на порядок меньше, чем в Италии, Португалии или Франции и на два порядка меньше, чем в Испании, Англии и Германии. Про рейтинг сборной я уж и не говорю. А Слуцкий имел в виду интерес населения к футболу - полупустые стадионы на играх РФПЛ, почти пустые -в ФНЛ и практическое отсутствие трибун на стадионах ПФЛ. Все это взаимосвязано. Мы нефутбольная страна, к великому моему сожалению.
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Тим2015
1479854442
страна футбольная , просто играем хреново .
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Spiridonovich
1479975250
Страна футбольная. Это Слуцкий не футбольный тренер. Он ещё молодой и ему надо учиться, учиться и ещё раз учиться. А практику проходить у настоящего тренера, Бердыева. Смотри так и что нибудь путное из этого шоумена получится. И тогда на игры этого тренера потянется народ и будут заполняться трибуны. Бесполезно мечтать, чтобы сейчас болельщики посещали трусливые, договорные игры.
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