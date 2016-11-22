Селихов: «Хочу воспользоваться шансом и поиграть на самом высоком уровне»

Голкипер «Амкара» Александр Селихов поделился впечатлениями от своего перехода в «Спартак». Напомним, 22-летний вратарь сегодня подписал с красно-белыми контракт на 4,5 года.

«На протяжении последних месяцев я находился в неведении относительно своего будущего. Не скрою, это напрягало, но я прилагал все силы, чтобы сконцентрироваться только на игре. Надеюсь, мне это удалось: восемь матчей на ноль из 14 — неплохой результат.

Но надо идти дальше. Мне, как и каждому спортсмену, хочется расти, развиваться и играть на максимально высоком уровне. Сейчас у меня есть такой шанс, и я намерен приложить все силы, чтобы им воспользоваться.

Я очень благодарен Перми – тренерам, товарищам по команде, сотрудникам клуба, всем болельщикам. Здесь я стал футболистом, здесь прошел настоящую школу жизни. Мне здесь хорошо и комфортно, и все, кто меня знает, в курсе, что это не пустые слова.

И поэтому мне приятно думать о том, что я приношу клубу пользу не только игрой за «Амкар», но и своим уходом из него.Мы еще не прощаемся – в ближайших трех турах я остаюсь игроком «Амкара». Но уже сейчас хочу сказать, что всегда буду вспоминать Пермь с теплотой и с удовольствием буду приезжать сюда в гости, пусть и в форме другой команды. Очень надеюсь, что все у «Амкара» будет хорошо!» – сообщил Селихов.