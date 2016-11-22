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  • Селихов: «Хочу воспользоваться шансом и поиграть на самом высоком уровне»

Селихов: «Хочу воспользоваться шансом и поиграть на самом высоком уровне»

22 ноября 2016, 16:51
22

Голкипер «Амкара» Александр Селихов поделился впечатлениями от своего перехода в «Спартак». Напомним, 22-летний вратарь сегодня подписал с красно-белыми контракт на 4,5 года.

«На протяжении последних месяцев я находился в неведении относительно своего будущего. Не скрою, это напрягало, но я прилагал все силы, чтобы сконцентрироваться только на игре. Надеюсь, мне это удалось: восемь матчей на ноль из 14 — неплохой результат.

Но надо идти дальше. Мне, как и каждому спортсмену, хочется расти, развиваться и играть на максимально высоком уровне. Сейчас у меня есть такой шанс, и я намерен приложить все силы, чтобы им воспользоваться.

Я очень благодарен Перми – тренерам, товарищам по команде, сотрудникам клуба, всем болельщикам. Здесь я стал футболистом, здесь прошел настоящую школу жизни. Мне здесь хорошо и комфортно, и все, кто меня знает, в курсе, что это не пустые слова.

И поэтому мне приятно думать о том, что я приношу клубу пользу не только игрой за «Амкар», но и своим уходом из него.Мы еще не прощаемся – в ближайших трех турах я остаюсь игроком «Амкара». Но уже сейчас хочу сказать, что всегда буду вспоминать Пермь с теплотой и с удовольствием буду приезжать сюда в гости, пусть и в форме другой команды. Очень надеюсь, что все у «Амкара» будет хорошо!» – сообщил Селихов.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Селихов Александр
Комментарии (22)
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alp
1479823077
то есть в амкаре он играл в фнл )) все таки футболисты такие безмозглые в большинстве своем
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алекс88
1479824115
В Европу надо стремиться попасть а не в Спартак...который отбор в УЕФА даже пройти не может...в чем высокий уровень не ясно
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Диктор
1479824393
УДАЧИ ПАРЕНЬ.
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Serjoga
1479828816
Хорошая карьера в запасе!
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Дэс
1479830172
Успехов, Селихов! Всё будет решаться после зимних сборов и Каррера уже решит окончательно, кто займёт место в основе. А так пока не понятно.
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mik1954
1479830427
Нашел место поиграть на "высоком уровне", мясо по традиции вылетает в первом, квалификационном раунде, насмешил.....
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gencha19
1479838023
Амкар всё равно финиширует выше спартака
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Небесная
1479852945
Дай-то Бог, что этот шанс ты не просидишь на лавке.
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арейская
1479860429
Желаю удачи и блестящих сэйвов, жаль если надолго осядет в запас
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афоня72
1479866198
В добрый путь.
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