Воронин считает, что Еременко не нужно завершать футбольную карьеру

Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года из-за употребления кокаина.

– Шокированы дисквалификацией Еременко?

– Не то слово… Обидно, в первую очередь, за него. Хороший футболист в самом расцвете сил и попал в такую историю. Неприятно. Не ожидал такого.

– Какой совет теперь можете дать Еременко?

– Завершать карьеру рано. В 31 год еще можно играть. Нормальный возраст. Другое дело, что период дисквалификации надо как-то пережить. Без команды, без игровой практики. Вернуться в футбол еще реально. Просто не до конца понятно, как вся нынешняя история повлияет на его имидж.

– А вот «доброжелатели» советуют ему ехать в Финляндию – ловить рыбу.

– Нет, нет. Удить рыбу ему пока рано. Не стоит слушать этих специалистов. Не думаю, что Роман примет решение сейчас завершить карьеру. На мой взгляд, это было бы глупо с его стороны. Насколько я помню, игроки, которых ловили на допинге, после отбытия наказания продолжали играть. Но вот где ему поддерживать форму? Вопрос. Вообще мутная история. Странно, что игрок такого класса и опыта перед матчем Лиги чемпионов так вот себя ведет. Читал, что ЦСКА будет поддерживать своего футболиста.

– Допускаете, что потеря Еременко может стать для армейцев роковой в этой Лиге чемпионов?

– ЦСКА должен двигаться дальше в этом турнире без Еременко. У них есть свой стадион, болельщики, мотивация.