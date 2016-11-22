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Воронин считает, что Еременко не нужно завершать футбольную карьеру

22 ноября 2016, 16:36
2

Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года из-за употребления кокаина.

– Шокированы дисквалификацией Еременко?

– Не то слово… Обидно, в первую очередь, за него. Хороший футболист в самом расцвете сил и попал в такую историю. Неприятно. Не ожидал такого.

– Какой совет теперь можете дать Еременко?

– Завершать карьеру рано. В 31 год еще можно играть. Нормальный возраст. Другое дело, что период дисквалификации надо как-то пережить. Без команды, без игровой практики. Вернуться в футбол еще реально. Просто не до конца понятно, как вся нынешняя история повлияет на его имидж.

– А вот «доброжелатели» советуют ему ехать в Финляндию – ловить рыбу.

– Нет, нет. Удить рыбу ему пока рано. Не стоит слушать этих специалистов. Не думаю, что Роман примет решение сейчас завершить карьеру. На мой взгляд, это было бы глупо с его стороны. Насколько я помню, игроки, которых ловили на допинге, после отбытия наказания продолжали играть. Но вот где ему поддерживать форму? Вопрос. Вообще мутная история. Странно, что игрок такого класса и опыта перед матчем Лиги чемпионов так вот себя ведет. Читал, что ЦСКА будет поддерживать своего футболиста.

– Допускаете, что потеря Еременко может стать для армейцев роковой в этой Лиге чемпионов?

– ЦСКА должен двигаться дальше в этом турнире без Еременко. У них есть свой стадион, болельщики, мотивация.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Воронин Андрей Еременко Роман
Комментарии (2)
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bset
1479824932
Игры нет...
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dyema
1479888570
Может и продолжить, где-нибудь, где наркотики легальны)))
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