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    Воронин считает, что Еременко не нужно завершать футбольную карьеру

    Бывший нападающий московского «Динамо» Андрей Воронин прокомментировал дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на два года из-за употребления кокаина.

    – Шокированы дисквалификацией Еременко?

    – Не то слово… Обидно, в первую очередь, за него. Хороший футболист в самом расцвете сил и попал в такую историю. Неприятно. Не ожидал такого.

    – Какой совет теперь можете дать Еременко?

    – Завершать карьеру рано. В 31 год еще можно играть. Нормальный возраст. Другое дело, что период дисквалификации надо как-то пережить. Без команды, без игровой практики. Вернуться в футбол еще реально. Просто не до конца понятно, как вся нынешняя история повлияет на его имидж.

    – А вот «доброжелатели» советуют ему ехать в Финляндию – ловить рыбу.

    – Нет, нет. Удить рыбу ему пока рано. Не стоит слушать этих специалистов. Не думаю, что Роман примет решение сейчас завершить карьеру. На мой взгляд, это было бы глупо с его стороны. Насколько я помню, игроки, которых ловили на допинге, после отбытия наказания продолжали играть. Но вот где ему поддерживать форму? Вопрос. Вообще мутная история. Странно, что игрок такого класса и опыта перед матчем Лиги чемпионов так вот себя ведет. Читал, что ЦСКА будет поддерживать своего футболиста.

    – Допускаете, что потеря Еременко может стать для армейцев роковой в этой Лиге чемпионов?

    – ЦСКА должен двигаться дальше в этом турнире без Еременко. У них есть свой стадион, болельщики, мотивация.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.11.2016 16:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 23 ноября 2016, 11:09

      Может и продолжить, где-нибудь, где наркотики легальны)))

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      Рейтинг: +25029

      bset 22 ноября 2016, 17:28

      Игры нет...

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