Самедов может сменить «Локомотив» на «Спартак» этой зимой

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов может вернуться в «Спартак». Отмечается, что красно-белые заинтересованы в приобретении 32-летнего россиянина в зимнее трансферное окно. В сделке заинтересованы оба клуба.

Ранее сообщалось, что «Спартак» в ближайшее время планирует купить Селихова, Смолова, а также игрока, который всегда хотел выступать за девятикратных чемпионов России.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Самедов провел 14 матчей, забив четыре гола и сделав две результативные передачи. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца сезона-2018/19.