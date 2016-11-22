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Самедов может сменить «Локомотив» на «Спартак» этой зимой

22 ноября 2016, 15:06
33

Полузащитник «Локомотива» Александр Самедов может вернуться в «Спартак». Отмечается, что красно-белые заинтересованы в приобретении 32-летнего россиянина в зимнее трансферное окно. В сделке заинтересованы оба клуба.

Ранее сообщалось, что «Спартак» в ближайшее время планирует купить Селихова, Смолова, а также игрока, который всегда хотел выступать за девятикратных чемпионов России.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Самедов провел 14 матчей, забив четыре гола и сделав две результативные передачи. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до конца сезона-2018/19.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр
Комментарии (33)
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cska-62
1479818854
Самедов будет усилением для любого клуба РФПЛ! Это очевидно и не требует дополнительных комментариев... Вот только с кем Сёмин и "Локо" останутся?
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subbotaspartak
1479819311
Вот это тааа! Нахрен нам эта срамота?
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oyabun
1479820089
Насчет Самедова это навряд ли: 1. Он уже был в Спартаке и обижен за то что его продали, тем самым обозначив его ненужность клубу. Не захочет переходить сам. 2. В Локо он один из главных системообразующих игроков, поэтому Семин не захочет его отдавать. 3. Возраст Самедова. Не настолько он хорош, чтобы в и так перенасыщенную игроками полузащиту брать возрастного игрока. 4. Наверняка если и будут продавать заломят непомерную цену. Навряд ли это приемлемо для трансферной политики клуба
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filosof sparty
1479822724
Самедов игрок хороший, но возраст.... А вот Смолова было бы отлично!, правда мне кажется он не особо к Спартаку относится... да и Краснодар врядли в РФПЛ продаст!
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anri1703
1479823614
походу спартак включает тактику рубина (первое чемпионство) ослаблять конкурентов хоть амкар с локо такавыми пока не являются может еще у терека кого нибудь возьмут
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Патриот РФ
1479823848
Чтобы вы не говорили, а Самедов один из лучших игроков РФ на данный момент и выручит любой клуб
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гриффон
1479824006
это потеря для локо
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BANNIKOV1970
1479824011
Ослаблять конкурентов это тактика бомжей
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Nagay
1479835118
Самедов старый уже, лучше б молодого поискали...
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Krasnodar 123
1479835645
А ХУ-ХУ НЕ ХО-ХО СМОЛОВА ВАМ!
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