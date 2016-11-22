Алвес назвал Месси величайшим футболистом, с которым ему доводилось играть

Защитник «Ювентуса» Даниэль Алвес прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Лионеля Месси из «Барселоны». Также бразилец, защищавший цвета сине-гранатовых с 2008 по 2016 год, назвал лидера каталонцев величайшим футболистом, с которым ему доводилось сталкиваться на протяжении карьеры.

«Покинет ли Месси «Барселону»? Не имею понятия, на этот вопрос сможет отметить только он сам. Лионель – взрослый человек и волен как угодно распоряжаться своей жизнью и судьбой, но одно другому не мешает: где бы не оказался Месси, он все равно останется лучшим футболистом в мире. Это величайший игрок, с которым мне доводилось играть», – сказал Алвес.