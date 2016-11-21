Спаллетти считает, что даже менеджеры по экипировке «Ромы» лучше, чем Пьянич

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти поделился мнением об уходе полузащитника Миралема Пьянича в стан «Ювентуса». По словам итальянского специалиста, любой футболист римского клуба играет лучше 26-летнего хавбека.

«Любой футболист в «Роме» лучше, чем Пьянич. Даже наши менеджеры по экипировке лучше него. Я не сержусь на Миралема, но считаю, что все мои игроки сильнее Пьянича. Сейчас он играет в другой команде, а мои футболисты – самые лучшие в мире», – сказал Спаллетти.