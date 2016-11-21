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«Зенит» может стать последней командой в карьере Луческу

21 ноября 2016, 17:45
10

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может окончить свою карьеру по истечении срока соглашения с петербургским клубом. По словам близкого друга румынского специалиста Константина Ангелаке, в случае отказа продлевать контракт с сине-бело-голубыми, рассчитанный до лета 2018 года, 71-летний наставник прекратит тренерскую деятельность.

«В случае отказа продлить контракт с «Зенитом», Луческу больше не возглавит ни одну команду. Вероятно, даже предложение из сборной Румынии не заставит его передумать. Он говорил, что не возвращается туда, где уже работал», — сказал Ангелаке.

Отметим, что в договор Луческу с «Зенитом» включен пункт, по которому контракт может быть автоматически продлен на один год.

Источник: Prosport.ro
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (10)
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dudkadim
1479740824
а жаль
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panmon
1479742520
с Анюковым и Лодыгиным - вполне может и удар хватить... Здоровья тебе, Мирча!
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shinnik
1479744938
По словам близкого друга Российского Президента, в случае отказа продлевать контракт с сине-бело-голубыми, рассчитанный до лета 2018 года, 71-летний наставник прекратит тренерскую деятельность. нахрен.
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BANNIKOV1970
1479747507
Луческу может стать последним тренером зенита ёпт!!!
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nikita08
1479748392
ниочем.
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Svinka Pepa
1479749305
Ромалэ в табор пора
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romario605
1479749312
Хороший человек, хороший тренер, дай бог тебе здоровья и долгих лет тренерской работы!
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Mr_Murder
1479750570
Мистер - супер ,но пора пожить и без нервов .. Денег он уже заработал -дай Бог каждому .. Пора и внукам время выделить)
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Павелий
1479758819
Денег срубит и домой. Зачем такие тренеры нужны России?
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super.zenitchik
1479762527
Так и должно быть. Лет-то уж сколько!
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