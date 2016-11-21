«Зенит» может стать последней командой в карьере Луческу

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу может окончить свою карьеру по истечении срока соглашения с петербургским клубом. По словам близкого друга румынского специалиста Константина Ангелаке, в случае отказа продлевать контракт с сине-бело-голубыми, рассчитанный до лета 2018 года, 71-летний наставник прекратит тренерскую деятельность.

«В случае отказа продлить контракт с «Зенитом», Луческу больше не возглавит ни одну команду. Вероятно, даже предложение из сборной Румынии не заставит его передумать. Он говорил, что не возвращается туда, где уже работал», — сказал Ангелаке.

Отметим, что в договор Луческу с «Зенитом» включен пункт, по которому контракт может быть автоматически продлен на один год.