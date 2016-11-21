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    Головин, Ефремов и Тигиев вошли в список номинантов на «Первую пятерку»

    Детская футбольная лига обнародовала список претендентов на звание лучшего молодого игрока года. За премию «Первая пятерка» поспорят: Игорь Безденежных («Уфа»), Александр Головин (ЦСКА), Дмитрий Ефремов («Оренбург»), Рифат Жемалетдинов («Рубин»), Георгий Тигиев («Анжи»). Победитель будет определен с помощью голосования среди руководителей отечественного футбола, клубов, тренеров, экспертов и журналистов.

    «Мы гордимся, что подавляющее большинство наших лауреатов оправдали выданные им авансы и до сих пор играют ведущие роли в своих клубах, сборной команде страны. К сожалению, в последние годы в российских коллективах предпочтение отдается легионерам и молодым футболистам не просто пробиться в основной состав. Тем приятнее, что среди нынешних номинантов – игроки, которых болельщики видят на поле постоянно и отмечают их высокий уровень. Да и география претендентов довольно широка», – отметил президент ДФЛ Виктор Горлов.

    Источник: ДФЛ

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    21.11.2016 12:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +459

      sour12 22 ноября 2016, 06:54

      голова будет,

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      Рейтинг: +483

      headdevil 21 ноября 2016, 17:14

      Ефремов играет как надо, видно мозги на месте.

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      Рейтинг: +1292

      каа 21 ноября 2016, 14:52

      Ефремов,Тигиев, Головин...
      но как бы хотелось видеть в этом списке нападающих...

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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 21 ноября 2016, 12:59

      Головин уже и за сборную забивал

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      Рейтинг: +12

      ces-11 21 ноября 2016, 12:48

      Головин, должен получить ее. По сути единственный кто стабильно играет в основе

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > ces-11 21 ноября 2016, 12:56

      Тигиев еще играет стабильно... но Головин распиарен сильно, так что за счет пиара победа за ним

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      Рейтинг: +12

      ces-11 > RedGreenHooligan 21 ноября 2016, 13:08

      посмотри статистику Тагиева, он всего-то 5-6 матчей сыграл в сезоне. Игрок с потенциалом хорошим, но ему далекова-то до стабильного игрока основы еще

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > ces-11 21 ноября 2016, 13:44

      ну во-первых не 5-6, а 12!в 9 из них сыграл все 90 минут! + в прошлом сезоне 21 игру провел! это хороший показатель! Головин сыграл всего на 2 игры больше да забил 1 мяч и делал 2 голевые передачи, что для атакующего игрока это ни в какие рамки не лезет... провел он всего лишь пару игр на высоком уровне... в остальном почти всегда не заметен, провалился со сборной, причем откровенно! в то время, как Тигиев надежен в обороне.. играет почти без провалов, что для молодого игрока огромный +! Но факт в том, что Головин у всех на слуху, в то время, как про Тигиева мало что пишут в прессе и почти не хвалят... за счет этого награду и отдадут Головину...

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