Орлов: «Ну какой там Селихов или Лунев? Лодыгин – настоящий вратарь»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина в матче 14-го тура российской Премьер-лиги против «Крыльев Советов».

«Юра провел потрясающий матч. Дело не в том, что он классно отбивал и ловил, хотя это самое главное для вратаря, а в том, как он вел игру. Лодыгин выбрасывал мяч рукой так, что заставлял команду бежать вперед, сразу начинал атаку. Мяч может быть врагом вратаря, но сегодня Лодыгин был с ним на ты.

Ну какой там Селихов или Лунев? Лодыгин – настоящий вратарь, по данным никто с ним не сравнится. Он сейчас был даже резвее, чем Акинфеев. Какой же он вытащил мяч из верхнего угла, прыгнул и двумя руками достал, просто класс!

При этом «Зенит» пропустил, но Лодыгин здесь не виноват. Грубейшую ошибку совершил Анюков, который всегда остается последним на стандартах. Мяч был у него на ноге, он должен был отдать его назад вратарю. Видимо, Александр рассчитывал, что соперник не убежит, но Молло-то самый быстрый футболист в чемпионате», – сказал Орлов.

Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Крылья Советов» завершился со счетом 3:1.