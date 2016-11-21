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  • Орлов: «Ну какой там Селихов или Лунев? Лодыгин – настоящий вратарь»

Орлов: «Ну какой там Селихов или Лунев? Лодыгин – настоящий вратарь»

21 ноября 2016, 08:56
28

Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина в матче 14-го тура российской Премьер-лиги против «Крыльев Советов».

«Юра провел потрясающий матч. Дело не в том, что он классно отбивал и ловил, хотя это самое главное для вратаря, а в том, как он вел игру. Лодыгин выбрасывал мяч рукой так, что заставлял команду бежать вперед, сразу начинал атаку. Мяч может быть врагом вратаря, но сегодня Лодыгин был с ним на ты.

Ну какой там Селихов или Лунев? Лодыгин – настоящий вратарь, по данным никто с ним не сравнится. Он сейчас был даже резвее, чем Акинфеев. Какой же он вытащил мяч из верхнего угла, прыгнул и двумя руками достал, просто класс!

При этом «Зенит» пропустил, но Лодыгин здесь не виноват. Грубейшую ошибку совершил Анюков, который всегда остается последним на стандартах. Мяч был у него на ноге, он должен был отдать его назад вратарю. Видимо, Александр рассчитывал, что соперник не убежит, но Молло-то самый быстрый футболист в чемпионате», – сказал Орлов.

Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Крылья Советов» завершился со счетом 3:1.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Акинфеев Игорь Анюков Александр Молло Йоан Лунев Андрей Селихов Александр Лодыгин Юрий Орлов Геннадий
Комментарии (28)
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MURAD F. A.
1479709348
опят бред старого маразматика, когда же спишут его
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neofizer
1479710662
тошнотный высер опять..
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red-white fox
1479710782
Фигаро здесь, Фигаро там - то уберите Лодыгина, то Лодыгин лучший. Уберите Орлова.
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Nerlinger
1479711022
опят бред старого маразматика, когда выгонят его на хрен
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Андрей Ермошин
1479714484
Орлов - как хамелеон, в зависимости от ситуевины меняет окрас, и, высказывает "правильные" мысли. А по мне, без Орлова будет скучновато, есть над кем посмеяться, как будет скучно Думе без Жириновского.
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deinego77@yandex.ru
1479716245
Вот сука! После матча зенита со спартаком сказал что с таким вратарём зениту ни лигу европы ни чемпионат не выиграть а сейчас по другому запел! Ну и как его после этого назвать?
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мыцык
1479716888
Если все бомжи будут играть как Лодыгин, что-ж буду очень рад.
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арейская
1479718515
После такого интервью читать далее его высказывания просто не хочу, и не буду, так как совсем недавно читала совсем другое про Лодыгина, не хочется никого оскорблять, но слово "двухвостка" так на языке и вертится
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Алексей1988
1479724723
У гены 7 пятниц на неделе, олень старый. Месяц назад гнобил лодыгу, типа стремный вратарь, надо другого, а теперь уже лучшим стал. Старый маразматик. Никогда не забуду, как этот даун путал имена и фамилии звезд мирового футбола.
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ivanthebest
1479731944
Гена в своём стиле. Как всегда несёт хуйню и отказывается от своих слов, как ссыкливый школьник. Ещё недавно, говорил, что Лодыжка самое проблемное место и не вратарь такого клуба как Зенит, что каши с ним не сваришь и нужно гнать его поганой метёлкой... И вот уже никто ему не нужен! Просто потрясающее перевоплощение старого лицемерного маразматика.
P.S. Ещё и Молло у нас оказывается самый быстрый игрок в чемпионате. Браво! Гена ты как всегда на своём долбоебическом уровне подлизывания держишь планку...
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