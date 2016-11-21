Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Орлов: «Ну какой там Селихов или Лунев? Лодыгин – настоящий вратарь»

    Футбольный комментатор Геннадий Орлов оценил игру голкипера «Зенита» Юрия Лодыгина в матче 14-го тура российской Премьер-лиги против «Крыльев Советов».

    «Юра провел потрясающий матч. Дело не в том, что он классно отбивал и ловил, хотя это самое главное для вратаря, а в том, как он вел игру. Лодыгин выбрасывал мяч рукой так, что заставлял команду бежать вперед, сразу начинал атаку. Мяч может быть врагом вратаря, но сегодня Лодыгин был с ним на ты.

    Ну какой там Селихов или Лунев? Лодыгин – настоящий вратарь, по данным никто с ним не сравнится. Он сейчас был даже резвее, чем Акинфеев. Какой же он вытащил мяч из верхнего угла, прыгнул и двумя руками достал, просто класс!

    При этом «Зенит» пропустил, но Лодыгин здесь не виноват. Грубейшую ошибку совершил Анюков, который всегда остается последним на стандартах. Мяч был у него на ноге, он должен был отдать его назад вратарю. Видимо, Александр рассчитывал, что соперник не убежит, но Молло-то самый быстрый футболист в чемпионате», – сказал Орлов.

    Матч 14-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Крылья Советов» завершился со счетом 3:1.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2016 08:56
    Рекомендуем
    Комментарии28
    ...
    • ...
      Рейтинг: +210

      azar80 21 ноября 2016, 19:52

      так и хочется спросить "Геннадий, что вы курите, или вы как Ерема на коксе", по моему Лодыгин и вратарь это противоположные слова, от слов Орлова, когда он говорит, что Лодыгин это вратарь, Яшин в гробу переворачивается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 ноября 2016, 15:39

      Гена в своём стиле. Как всегда несёт хуйню и отказывается от своих слов, как ссыкливый школьник. Ещё недавно, говорил, что Лодыжка самое проблемное место и не вратарь такого клуба как Зенит, что каши с ним не сваришь и нужно гнать его поганой метёлкой... И вот уже никто ему не нужен! Просто потрясающее перевоплощение старого лицемерного маразматика.

      P.S. Ещё и Молло у нас оказывается самый быстрый игрок в чемпионате. Браво! Гена ты как всегда на своём долбоебическом уровне подлизывания держишь планку...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +304

      Victor.Vings > ivanthebest 21 ноября 2016, 19:21

      Молло может и не самый быстрый, но в пятерку точно входит, и техника хорошая и пас отдать может. но остальные игроки в Крыльях за редким исключением уровня первой лиги. Увы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 21 ноября 2016, 14:30

      в принципе вчера он вытащил Зенит а то бы питерцы проиграли

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 21 ноября 2016, 13:38

      У гены 7 пятниц на неделе, олень старый. Месяц назад гнобил лодыгу, типа стремный вратарь, надо другого, а теперь уже лучшим стал. Старый маразматик. Никогда не забуду, как этот даун путал имена и фамилии звезд мирового футбола.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий > Алексей1988 21 ноября 2016, 15:33

      А также его знаменитое "А почему Зенит играет не в голубом?" на матче сборной!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Пиво без газа 21 ноября 2016, 13:31

      конечно настоящий, и тащит, и завозит, всё от души, как у людей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 21 ноября 2016, 13:27

      а что другие из пластилина сделаны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25029

      bset 21 ноября 2016, 12:13

      Лодыркин что-то показал путное? Ничего себе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 21 ноября 2016, 12:10

      Мдя, "очень классный кипер." Одну игру отстоял хорошо, зато в последующих пяти накорчелапит так, что мама не горюй.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 21 ноября 2016, 11:55

      После такого интервью читать далее его высказывания просто не хочу, и не буду, так как совсем недавно читала совсем другое про Лодыгина, не хочется никого оскорблять, но слово "двухвостка" так на языке и вертится

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 > арейская 21 ноября 2016, 12:06

      Совсем недавно была подборка " 8 пенок Ладыгина в сезоне 15/16." Кстати в этом году тоже уже штук 6 было. Старик не понимает, что по одной игре (удачной) о классе вратаря судить нельзя. Ладыгин - вратарь самоучка, без школы, да и с психикой у него не все нормально.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +111

      baddy 21 ноября 2016, 11:53

      Правильно Лодыжка это Зеньке самое то. Селихова в Спартак!!!

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11