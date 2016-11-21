Гвардиола готов дозаявить Туре на Лигу чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов отказаться от всех обид и дозаявить ивуарийского полузащитника Яя Туре на Лигу чемпионов.

«Это вполне возможно. Возможно, я совершил ошибку в начале сезона, но я понимаю и уважаю тех людей, которые в чем-то не соглашаются со мной. У меня было много разговоров с Яя, мы вместе работаем еще со времен «Барселоны». И я знаю его очень хорошо, причем не только в качестве футболиста на поле, но и человека. В его игровых качествах сомневаться не приходится.

Если наша команда выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов, то мы с помощниками будем принимать решение, кто сейчас находится в лучшей форме», – заявил Гвардиола.

Напомним, в матче 12-го тура Премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (2:1) Туре впервые в сезоне попал в заявку на игру, оформив дубль.