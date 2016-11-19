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    Яя Туре вышел на поле в матче АПЛ впервые в сезоне

    Хавбек «Манчестер Сити» Яя Туре вышел в стартовом составе на игру 12-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (0:0, первый тайм). Это появление стало для ивуарийца первым в нынешнем розыгрыше чемпионата Англии.

    Единственный официальный поединок в текущем сезоне Туре провел в квалификационном раунде Лиги чемпионов против «Стяуа» (1:0) 24 августа. Ранее сообщалось, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола не рассчитывает на 33-летнего футболиста и клуб постарается продать его в ближайшее трансферное окно.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.11.2016 18:31
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 19 ноября 2016, 19:59

      Сделал дубль, принёс победу команде и утёр нос мудаку Гвардиоле

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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 19 ноября 2016, 18:54

      И сразу гол забил!

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