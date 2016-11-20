Агент Еременко: «ЦСКА имеет все основания расторгнуть соглашение с Романом»

Агент полузащитника ЦСКА Романа Еременко Марко Трабукки прокомментировал дисквалификацию футболиста на два года за употребление кокаина.

«Еременко обвиняют в том, что он употреблял кокаин. Я об этом узнал, как и все, 6 октября, когда УЕФА временно отстранил Романа. Был, мягко сказать, удивлен.

Пока есть такое решение УЕФА, его надо принять, но комментировать стоит, скажем так, когда закончится матч. Сейчас, я думаю, что закончился только первый тайм. ЦСКА ни в чем здесь не виноват и не должен никакой апелляции подавать. Это сугубо дела игрока и его жизни. Роман уверяет меня, что все абсолютно не так, как пишут СМИ. Я знаю Еременко 12 лет и верю ему. Но серьезно комментировать хочу только уже после «матча». Есть мнение, что нас ждет второй тайм и, быть может, еще дополнительное время. Если после этого дисквалификация и ее срок останутся в силе, ЦСКА имеет все основания расторгнуть соглашение с игроком. Действующий контракт рассчитан еще на семь месяцев», – заявил Трабукки в эфире «Матч ТВ» .