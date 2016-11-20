Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Еременко: «ЦСКА имеет все основания расторгнуть соглашение с Романом»

Агент Еременко: «ЦСКА имеет все основания расторгнуть соглашение с Романом»

20 ноября 2016, 22:31
9

Агент полузащитника ЦСКА Романа Еременко Марко Трабукки прокомментировал дисквалификацию футболиста на два года за употребление кокаина.

«Еременко обвиняют в том, что он употреблял кокаин. Я об этом узнал, как и все, 6 октября, когда УЕФА временно отстранил Романа. Был, мягко сказать, удивлен.

Пока есть такое решение УЕФА, его надо принять, но комментировать стоит, скажем так, когда закончится матч. Сейчас, я думаю, что закончился только первый тайм. ЦСКА ни в чем здесь не виноват и не должен никакой апелляции подавать. Это сугубо дела игрока и его жизни. Роман уверяет меня, что все абсолютно не так, как пишут СМИ. Я знаю Еременко 12 лет и верю ему. Но серьезно комментировать хочу только уже после «матча». Есть мнение, что нас ждет второй тайм и, быть может, еще дополнительное время. Если после этого дисквалификация и ее срок останутся в силе, ЦСКА имеет все основания расторгнуть соглашение с игроком. Действующий контракт рассчитан еще на семь месяцев», – заявил Трабукки в эфире «Матч ТВ» .

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DonBombardir
1479671594
Больше нечего написать???!"Может расторгнуть". Понятно что может. Может и не расторгнуть. Что писать, ясно же всем, как будет поставлена точка в деле, так руководство ЦСКА и примет решение.
Ответить
Пиво без газа
1479676777
неприятная история
Ответить
Каратель помойников
1479697330
конечно расторгнут,не будут же они нарколыгу 7месяцев содержать
Ответить
ЮЗИК
1479698136
Ромка был лучшим в составе,хоть и под кайфом
Ответить
pegas1276
1479698915
ну что делать расторгать...
Ответить
Фан666
1479704052
Жаль наркомана. Не так у него всё было, наверное случайно закинулся коксиком или в рот подкинули, думал конфетка, а оно вона как вышло то всё.
Ответить
Colonist
1479717633
Ст 228 УК РФ! :) Наркотики зло!
Ответить
_Kesh_Suntar_
1479719018
Просто поставил ЦСКА! Сука своим кокаином!!! Конечно послать подальше!
Ответить
Главные новости
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
14:58
Экс-спартаковец Калиниченко против насильственной украинизации: «Дома я все равно буду разговаривать на русском»
14:30
1
«Ростов» может подписать экс-футболиста дортмундской «Боруссии»
13:59
Бартез получил назначение в сборную Франции
13:48
Энрике прокомментировал информацию об уходе из «Зенита»
13:39
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
8
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13:19
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
3
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
Все новости
Все новости
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
14:20
Фото«Ахмат» отправил в аренду африканского легионера
14:10
Корреспондента «Матч ТВ» поставили на колени и избили на стадионе «Локомотив»
13:30
8
Переход Батракова в «ПСЖ» через «Галатасарай» сочли вероятным через год
13:08
3
В «Црвене Звезде» рассказали о переговорах с ЦСКА по трансферу форварда
12:59
Мусаев: «Краснодару» никто не давал шансов выиграть в матче со «Спартаком»
12:45
Фото«Балтика» отправила экс-игрока ЦСКА в Первую лигу
12:36
ВидеоСоболев помог плачущему мальчику на тренировке «Зенита»: «Не могу, сердце разрывается»
12:19
9
Карпукас пропустит матч «Локомотива» с «Оренбургом», он близок к переходу в «Зенит»
12:06
2
Кордоба стал ближе к возвращению в состав «Краснодара»
11:57
1
В клубе Медиалиги объяснили, почему им не нужен Дзюба
11:23
8
Где смотреть матч «Оренбург» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2026
11:18
4-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:57
Нигматуллин предупредил о тревожном сигнале для российского футбола
10:53
10
Помазун надеется получить в «Спартаке» больше игрового времени
10:45
2
Стало известно, как «Галатасарай» предлагал рассчитаться за Батракова
10:36
1
Фото«Спартак» продлил контракт с голкипером
10:22
2
Семак рассказал о реакции «Зенита» на поражение от «Родины»
09:36
3
Генич назвал причины проблем ЦСКА
09:04
Раскрыт московский клуб, предложивший 8 миллионов за форварда «Црвены»
08:30
2
Бубнов разнес Семака: «Грош тебе цена как тренеру»
01:10
28
В «Зените» раскрыли, по каким игрокам сборной России делали предложения этим летом
00:42
1
Воспитанник «Краснодара» недоволен своим положением в «Зените»
00:21
7
Агкацев назвал игрока, заменившего Сперцяна в «Краснодаре»
Вчера, 23:44
2
Зырянов сделал заявление о будущем Барриоса в «Зените»
Вчера, 23:31
Раскрыта сумма трансфера Дркушича из «Зенита» в ПАОК
Вчера, 22:54
Бубнов высказался о трансферах ЦСКА
Вчера, 22:40
2
Стало известно, кого «Зенит» предлагал «Монако» в обмен на Головина
Вчера, 22:24
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+