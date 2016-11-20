«Трабзонспор» надеется заполучить у «Спартака» Таски

Защитник «Спартака» Сердар Таски продолжает входить в трансферные планы «Трабзонспора». Как сообщает Haberturk, турецкий клуб пришлет в Москву своего скаута. Отметим, что бордово-голубые уже хотели заполучить 29-летнего немца прошедшим летом, однако сделка не состоялось.

Сам футболист, как сообщалось ранее, не намерен менять клубную прописку во время зимнего трансферного окна. В нынешнем сезоне Таски провел за «Спартак» в РФПЛ семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.