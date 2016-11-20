Булыкин: «Кто сказал, что у Аленичева не получилось в «Спартаке»? Получилось!»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин дал оценку выступлениям «Спартака» под руководством Дмитрия Аленичева, который покинул свой пост в августе 2016 года. Напомним, вместо российского специалиста на должность главного тренера был назначен Массимо Каррера.

– Как оцените период работы Аленичева в «Спартаке», почему у него не получилось?

– Почему не получилось? Получилось! Задача выхода в еврокубки была в первый сезон выполнена. И получилось бы еще лучше, не противодействуй ему некоторые... Явно и Аленичев, и Титов кому-то не нравились. Кто-то хотел их поменять. Были даже интервью: мол, занято пятое, а не четвертое место, хотя и вышли в Лигу Европы.

– Не считаете, что пятое место – позор для «Спартака»?

– Позор был, когда проиграли АЕКу.

– Допускаете, что с Аленичевым «Спартак» шел бы сейчас первым?

– Если бы да кабы… Все мы знаем, какой у него был состав, и кто его набирал. Состав набирался разными людьми, делались долгосрочные баснословные контракты с непонятными для меня суммами.