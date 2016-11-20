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    Рейнгольд: «Спартак» «сломает» «Амкар», если будет играть с полной самоотдачей»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд оценил шансы московского клуба на победу в сегодняшнем матче с «Амкаром» в 14-м туре РФПЛ. По мнению ветерана, красно-белые могут добиться успеха лишь при полной самоотдаче.

    «Сейчас в Москве не морозная погода. Поэтому ожидаю хорошего футбола. Футболистам «Спартака» нужно выйти на игру заряженными, тогда у «Амкара» нет шансов. Если «Спартак» будет играть на классе – игру не вытянет. На мастерстве может играть команда, где 11 высококлассных исполнителей. В «Спартаке» таких нет. Красно-белые могут выиграть только за счет самоотдачи. Повторяю, «Спартак» «сломает» «Амкар», если будет играть с полной самоотдачей. И я считаю, что шансов у «Амкара» нет», – заявил Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.11.2016 06:43
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +382

      лёха72 20 ноября 2016, 12:10

      уверенная победа.ждёмс

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 20 ноября 2016, 12:05

      Я надеюсь, они всё понимают и филонить не будут!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 20 ноября 2016, 11:15

      Только победа! Других вариантов нет. Вперёд, Спартак!!!

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 ноября 2016, 10:53

      Верим в Спартак.

      -1
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 20 ноября 2016, 10:50

      Каррера что-нибудь придумает, если на одной ноге играть не будут.

      0
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      Рейтинг: +108

      dimsok 20 ноября 2016, 09:56

      Без самоотдачи сейчас не только Амкар не обыграть, а даже Факел, так что надеюсь глаза гореть будут.

      0
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      Рейтинг: +173

      agrmark 20 ноября 2016, 08:13

      Спартак вперед!!!

      -1
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