Гари Невилл не считает «Арсенал» потенциальным чемпионом АПЛ нынешнего сезона

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл после матча 12-го тура АПЛ между «красными дьяволами» и «Арсеналом» (1:1) выразил мнение, что лондонский клуб не является потенциальным победителем чемпионата Англии. Отметим, что на данный момент «канониры» занимают в турнирной таблице четвертое место.

«Наблюдая за «Арсеналом» в матче с «Манчестер Юнайтед», у меня не сложилось впечатления, что мы видим команду, которая будет успешно двигаться дальше и в итоге выиграет АПЛ. Я смотрел матчи «канониров» в начале сезоне, но и там я не увидел чемпионской игры», – сказал Невилл.