Ловчев: «Гаджиев обыграет Карреру в шахматы, но в футболе победит итальянец»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев в преддверии матча 14-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Амкаром» выразил мнение, что главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев обыграет наставника красно-белых Массимо Карреру в шахматы, однако на футбольном поле сильнее окажется итальянец.

– Каррера сказал, что он, как и Гаджиев, любит шахматы. Если бы два тренера сыграли, кто победил?

– Конечно, Гаджиев, он же россиянин! Назовите мне хоть одного приличного итальянского гроссмейстера. А вот в футбол в воскресенье на «Открытие Арене» победит Каррера.

Напомним, матч между «Спартаком» и «Амкаром» пройдет завтра, 19 ноября, на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 17:00 по московскому времени.