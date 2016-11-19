Мельгарехо: «Радостнее оберегать лидерство, чем нести ответственность перед миллионами болельщиков»

Полузащитник «Спартака» Лоренцо Мельгарехо заявил, что не ощущает давления в связи с лидерством московского клуба в РФПЛ. Отметим, что на данный момент красно-белые, имея в активе 31 очко, единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России.

– Прошлый сезон «Спартак» завершил пятым. Сейчас команда находится на первой строчке в таблице. Давит ли на вас лидерство?

– Нет, наоборот: это приятно. Тем более что давление красно-белые так или иначе испытывают всегда. Намного радостнее оберегать лидерство, чем нести ответственность перед миллионами болельщиков за их неоправданные ожидания.