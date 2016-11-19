Венгер: «Сегодня в нашей игре было больше стали, чем стиля»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал исход матча 12-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Мы не создали много моментов, игра была напряженной. В первом тайме мы хорошо справлялись, хотя и не создавали моментов, но во второй половине мы играли на максимуме, что заслуженно привело к результату.

А затем они опустились назад, и мы счастливы, что добыли очко. Мы показали сталь. Мы хотим, чтобы в нашей игре был и стиль тоже, но сегодня стали было больше», – сказал Венгер.