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    Аршавин: «Сколько мне нужно забить голов в Казахстане, чтобы привлечь внимание тренера сборной России?»

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин отметил, что не преследует цель вернуться в состав сборной России. 35-летний футболист понимает, что своим выступлением в чемпионате Казахстана он вряд ли привлечет внимание тренерского штаба национальной команды.

    «У меня нет цели вернуться в сборную России. Я просто хочу играть в футбол, а не привязываться к чему-то. Может быть, тема со сборной еще и всплывет… Но сколько мне нужно забить в чемпионате Казахстана, чтобы на меня обратили внимание? Выпрыгнуть из штанов я могу, но не забить так много голов», – сказал Аршавин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.11.2016 18:59
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 26 ноября 2016, 11:32

      Сам же говорил что на чемпе точно играть не будет.Опомнился?

      0
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      Рейтинг: +29

      kiiriil19 20 ноября 2016, 16:49

      после того как выиграет ЛЧ с Кайратом))

      0
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      Рейтинг: +9

      Ф@Н@Т Н@ ВИР@Ж12 20 ноября 2016, 14:14

      да нах ты нужен в России!!!
      *то что мы не оправдали ваши ожидания,это ваши проблемы*
      после этого тусуйся в своем кайрате и не тявкай!!! Адвокатский подпездышь тогда для меня как человек кончился!!!

      0
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      Рейтинг: +91

      ijgiz 20 ноября 2016, 13:32

      Аршавина конечно не позовут в сбоную -а вот сколько у нас в сборной игроков уровня Аршавина нынешнего - это вопрос

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 20 ноября 2016, 10:25

      Забудь Андрюшка, лучше с трибун посмотришь ЧМ.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +300

      Zeff 20 ноября 2016, 06:02

      Бездарь Глушаков, занял твоё место. Выплакали его красно- белые твари.

      1
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      Рейтинг: +76

      lebron777 19 ноября 2016, 21:05

      не помешал бы точно , с нашим то центром ...

      3
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      Рейтинг: +100982

      zigbert 19 ноября 2016, 20:27

      Поезд ушел Андрей.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 19 ноября 2016, 19:34

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      Рейтинг: +1702

      altezzik 19 ноября 2016, 19:18

      В 35 уже не вызовут.

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