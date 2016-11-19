Аршавин не спас «Кайрат» от поражения в финале Кубка Казахстана

«Кайрат» не смог завоевать Кубок Казахстана, уступив с минимальным счетом в решающем матче «Астане» (0:1). Не помогло алматинцам и присутствие в составе российского полузащитника Андрея Аршавина, проведшего на поле все 90 минут.

Автором победного гола стал конголезский нападающий «Астаны» Жуниор Кабананга. Отметим, что для столичного клуба данный трофей стал третьим в истории. Напомним также, что чуть ранее астанинцы стали чемпионами страны нынешнего сезона.

Кубок Казахстана, финал

Кайрат (Алматы) – Астана – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кабананга, 47.