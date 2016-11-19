РФПЛ. «Анжи» дома уступил «Уфе»

В матче 14-го тура РФПЛ «Уфа» в гостях добилась победы над «Анжи» со счетом 1:0. Три очка уфимскому клубу принес Ондрей Ваньек, ставший автором единственного забитого мяча.

Отметим, что данный успех позволил подопечным Виктора Гончаренко подняться на девятое место в турнирной таблице. Махачкалинцы же расположились на одну ступень ниже.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Анжи (Махачкала) – Уфа – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ваньек, 63.

Анжи: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере (Боли, 89), Паршивлюк (Яковлев, 69), Гасанов, Маевский, Тигиев, Бериша, Иличевич (Будковский, 69), Обертан.

Уфа: Лунев, Аликин, Никитин, Васин, Сысуев (Кротов, 76), Ваньек, Сухов, Стоцкий, Игбун, Безденежных, Обляков (Марсиньо, 82).

Предупреждения: Яковлев, 90 – Сухов, 76; Обляков, 79; Безденежных, 82.

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