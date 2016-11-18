Слуцкий: «ЦСКА без Еременко будет показывать все, на что способно»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 14-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» прокомментировал информацию о дисквалификации полузащитника армейцев Романа Еременко на два года за употребление кокаина.

«Понятно, что ситуация для нас крайне неприятная. У нас не остается другого выхода, кроме того как без Ромы показывать все, на что способны», – сказал Слуцкий в эфире канала «Наш Футбол»

Матч начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет для всех любителей футбола текстовую трансляцию.