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  • Слуцкий: «ЦСКА без Еременко будет показывать все, на что способно»

Слуцкий: «ЦСКА без Еременко будет показывать все, на что способно»

18 ноября 2016, 18:50
9

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий в преддверии матча 14-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» прокомментировал информацию о дисквалификации полузащитника армейцев Романа Еременко на два года за употребление кокаина.

«Понятно, что ситуация для нас крайне неприятная. У нас не остается другого выхода, кроме того как без Ромы показывать все, на что способны», – сказал Слуцкий в эфире канала «Наш Футбол»

Матч начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет для всех любителей футбола текстовую трансляцию.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал ЦСКА Еременко Роман Слуцкий Леонид
Комментарии (9)
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mgordeev
1479485025
ЦСКА - клуб, тогда окончание "способен", ЦСКА - команда(из аббревиатуры) - тогда "способна", ЦСКА в контексте "игроки ЦСКА" - "способны". Но как можно думать, чтобы сделать окончание "способно"?
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Asbjorn
1479486800
На одну позицию больше укреплять теперь зимой надо,выделит ли Гинер средств?
Ответить
alll-1
1479490596
Слуцкий: «ЦСКА без Еременко будет показывать все, на что способно» - это овно
Ответить
84aivengo
1479492001
слуцкий поплыл..
Ответить
Диктор
1479494310
Да вы что-мы Тульский Арсенал без Еременко 1-0 выиграли.Это наш потолок.
Ответить
dedruz
1479495773
жирного качалкина пора передать в европу
Ответить
нейтральныйкакникто
1479505570
Без допинга и наркоты , вы способны не на много
Ответить
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