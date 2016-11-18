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    Чалов выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против тульского «Арсенала»

    Стали известены стартовые составы команд на матч 14-го тура между тульским «Арсеналом» и ЦСКА. На острие атаки у армейцев появится молодой форвард Федор Чалов. У канониров с первых минут появится Илья Максимов.

    «Арсенал»: Левашов, Ершов, Хагуш, Горбатюк, Беляев, Вергара, Максимов, Бурмистров, Горбатенко, Стеклов, Форбс.

    Запасные: Фильцов, Айдов, Рукас, Власов, Шешуков, Берхамов, Рыжков, Мухаметшин, Изотов.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Фернандес, Вернблум, Натхо, Миланов, Головин, Ионов, Чалов.

    Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Тошич, Траоре, Набабкин, Страндберг.

    Матч пройдет на стадионе «Арсенал» в Туле. Начало встречи в 19:00 по московскому времени. Следить за событиями игры можно здесь.

    Источник: РПЛ

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    18.11.2016 18:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1292

      каа 18 ноября 2016, 18:51

      Удачи!!! потенциал налицо..реализовывай...!!!

      -1
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 18 ноября 2016, 17:52

      жду у армейцев молодых цз в основе

      0
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      Рейтинг: +24

      ASR77 > Diesel133 18 ноября 2016, 22:49

      я жду пару лет уже но походу ни сборная , ни мы ни куда без них

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > ASR77 19 ноября 2016, 13:40

      ну в сборной то уже начался процесс)

      0
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      Рейтинг: +24

      ASR77 > Diesel133 24 ноября 2016, 02:52

      ПЕРВЫЙ СЕЗОН И ТО НЕ СОВСЕМ ЧТО ХОТЕЛОСЬ БЫ,

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      Рейтинг: +364

      neofizer 18 ноября 2016, 17:50

      даавно пора..

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