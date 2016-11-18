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  • Газзаев назвал Еременко прекрасным спортсменом и призвал за него сражаться

Газзаев назвал Еременко прекрасным спортсменом и призвал за него сражаться

18 ноября 2016, 16:06
9

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил с поддержкой в адрес полузащитника армейцев Романа Еременко. Напомним, решением КДК УЕФА футболист был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

«Вы знаете, сейчас к спортсменам, выступающим в России, предвзятое отношение со стороны антидопинговых агентств. Помните, как из-за одного спортсмена с соревнований снимались целые федерации...

Считаю, ЦСКА сделает все возможное, подаст апелляцию. Мне хочется поддержать Романа. Это один из лидеров армейцев, его отсутствие сильно сказывается на результатах. Два года – это слишком много... За него надо сражаться до конца, чтобы сократить срок дисквалификации. Он играл у меня в киевском «Динамо». Великолепный человек, прекрасный спортсмен. Не знаю, как такое могло случиться», – сказал специалист.

Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Еременко Роман Газзаев Валерий
Комментарии (9)
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Serjoga
1479476358
Сначала посмотрите результаты пробы, проверьте сами, а потом кричите, что мы будем бороться! Да его как пример для молодежи гнать вообще из футбола нужно! На весь мир не оглашают подложные результаты!
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woyser
1479478670
Засуетился. Походу он ерёме и подгонял дурь))
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dimsok
1479478777
Надо бы взять волосок с усов Газзаева на экспертизу на наличие белого порошка, сдаётся мне, они вдвоём закидывались)))
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vsolon
1479480258
сам на турхане дурь шмалял и теперь этого наркошу защищает
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СЛАВА 81
1479481187
Еременко отличный футболист и наркоман.
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yorgenbarenz
1479483927
Хорошо,что Ерёменко никого не зарезал,а то,ведь,и тогда бы нашлись "защитники ".
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роналдон
1479495477
в случае подтверждения аннулировать все голы наркомана и результаты победных матчей с его участием. Так будет законно, справедливо и профилактически действенно.. В то же время не надо всю вину валить на одного, он же не в пустыне, а где тренер, врачи и т.п...? Мудаковский беспредел в спорте расцветает все больше и больше.. Такому позору наши спортсмены никогда не подвергались.. Вернее, их не повергали..
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