Газзаев назвал Еременко прекрасным спортсменом и призвал за него сражаться

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев выступил с поддержкой в адрес полузащитника армейцев Романа Еременко. Напомним, решением КДК УЕФА футболист был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина.

«Вы знаете, сейчас к спортсменам, выступающим в России, предвзятое отношение со стороны антидопинговых агентств. Помните, как из-за одного спортсмена с соревнований снимались целые федерации...

Считаю, ЦСКА сделает все возможное, подаст апелляцию. Мне хочется поддержать Романа. Это один из лидеров армейцев, его отсутствие сильно сказывается на результатах. Два года – это слишком много... За него надо сражаться до конца, чтобы сократить срок дисквалификации. Он играл у меня в киевском «Динамо». Великолепный человек, прекрасный спортсмен. Не знаю, как такое могло случиться», – сказал специалист.

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