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В отель «Ростова» в Казани пришли следователи

18 ноября 2016, 15:47
10

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы нападающего «Ростова» Сердара Азмуна, заявил, что за несколько часов до матча 14-го тура РФПЛ против «Рубина» в отель, где проживает ростовский клуб, явились работники следственных органов.

– Пришли в отель следователи. Требуют привести Азмуна, чтобы его допросить. Такая же просьба прозвучал и по главному тренеру команды Курбану Бердыеву, гендиректору клуба Владимиру Крупину и переводчику Азмуна.

– Что ответили представители «Ростова»?

– Идет доследственная проверка, и никаких юридических оснований поступать так в этот день и час нет. В нормальной ситуации доследственная проверка проводится в удобное для всех время, в корректной форме. Сейчас же это можно расценить как давление на «Ростов» перед матчем с «Рубином». Это некорректно. «Ростов» нанял адвокатов, которые дадут объяснения. Никто не бегает от следственных органов, завтра утром переводчик даст пояснения.

– Есть ли уже реакция РФС и РФПЛ на обращение «Ростова»?

– Пока нет. Но буду признателен журналистам, которые поинтересуются этой реакцией.

– Где сейчас следователи?

– Сидят в лобби отеля. Чего-то ждут.

Напомним, встреча состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Ростов Азмун Сердар Бердыев Курбан
Комментарии (10)
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Said_
1479473420
"Рубин" уже с ума сходит. Некрасиво, очень некрасиво.
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Lester84
1479474384
У Рубина пукан от злости похоже подгорает
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Ris
1479474856
Приходите ко мне, следаки, подпишу я вам всем протоколы, чтобы в дебрях зелёной тайги мне свободу закрыли запоры.
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vgarakh
1479474868
Они, что с ума посходили? Полный идиотизм, или хотят морально подействовать на команду? Но по-моему они только разозлят и последствия будут не в пользу Рубина. Очень не красиво!!!
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Black Giz
1479477810
Надеюсь Азмун им сегодня трешку вгонит. Вперед, Сельмаш!
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radga
1479477952
С уважением относился к команде "Рубин", до определенного момента, но когда произошла смена руководства и часть игроков осталась не у дел, то сначала я не до понимал что происходит. Теперь все стало ясно, руководство клуба пошло не по тому пути...... . Руки прочь от "Ростова", Бекиича, Азмуна. Вы шо с дуба рухнули?
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woyser
1479478987
Подретузная война.
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FanatSerj
1479479424
идиотизм крепчает, как мороз на полях ))
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