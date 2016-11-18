В отель «Ростова» в Казани пришли следователи

Спортивный юрист Михаил Прокопец, представляющий интересы нападающего «Ростова» Сердара Азмуна, заявил, что за несколько часов до матча 14-го тура РФПЛ против «Рубина» в отель, где проживает ростовский клуб, явились работники следственных органов.

– Пришли в отель следователи. Требуют привести Азмуна, чтобы его допросить. Такая же просьба прозвучал и по главному тренеру команды Курбану Бердыеву, гендиректору клуба Владимиру Крупину и переводчику Азмуна.

– Что ответили представители «Ростова»?

– Идет доследственная проверка, и никаких юридических оснований поступать так в этот день и час нет. В нормальной ситуации доследственная проверка проводится в удобное для всех время, в корректной форме. Сейчас же это можно расценить как давление на «Ростов» перед матчем с «Рубином». Это некорректно. «Ростов» нанял адвокатов, которые дадут объяснения. Никто не бегает от следственных органов, завтра утром переводчик даст пояснения.

– Есть ли уже реакция РФС и РФПЛ на обращение «Ростова»?

– Пока нет. Но буду признателен журналистам, которые поинтересуются этой реакцией.

– Где сейчас следователи?

– Сидят в лобби отеля. Чего-то ждут.

Напомним, встреча состоится сегодня в 19:30 по московскому времени.