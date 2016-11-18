Ринат Билялетдинов о Еременко: «Оказывается, можно и в 29 лет заниматься ребячеством»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов заявил, что предчувствовал дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Напомним, футболист отстранен на два года за употребление кокаина.

«Я шокирован, рассчитывал на менее серьезное наказание. Но когда пауза затянулась, появились недобрые предчувствия. Такие прецеденты уже были, например Адриан Муту. Накануне подозревал, что у Романа Еременко может быть что-то такое. Затяжка в решении давала, видимо, дополнительное время на раздумывание и сверку документов, все-таки два года – это серьезный срок.

Еременко вернется в 31, в не самый страшный возраст. Важно то, как он проведет эти два года, нельзя терять тонус и мотивацию. Жалко, два года карьеры выбрасывается, но и репутация тоже немаловажный фактор. Оказывается, можно и в 29 лет заниматься ребячеством и несерьезно относиться к баловству. Возможно, конечно, что это где-то случайно произошло. Главное для Романа сейчас – готовить себя к возвращению еще далеко не старым футболистом», – сказал специалист.

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