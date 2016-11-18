Ловчев: «Сочувствую ЦСКА, но не Еременко. Армейцы должны разорвать контракт с игроком»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о двухлетней дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Напомним, анализ пробы футболиста показал наличие кокаина и его метаболитов.

«Для ЦСКА дисквалификация – вдвойне беда. Команда и так потеряла лидеров. А Еременко был самой важной фигурой. И забивной, и игру ведет… А теперь – крах. В том числе и карьеры самого Еременко. Два года пропустить в этом возрасте… Дальше он сможет играть где-нибудь в Казахстане, как Титов. После двухлетнего перерыва он не вернется на свой уровень.

Понятно, что врач в команде никакого кокаина подсунуть не мог. Это решение исключительно самого футболиста. Сочувствую ЦСКА. Но не игроку. Я, например, человек не пьющий. Совсем. И стою на этом 50 с лишним лет, и никто меня с этого пути не свернет. И нам говорили – надо молиться одному богу. И бог этот – футбол. Еременко, видимо, посчитал по-другому.

Но он ведь не только себя подвел, но и команду, клуб. Помните, несколько лет назад Игнашевич и Березуцкий после матча Лиги чемпионов тоже были пойманы на допинге. Но там была ошибка врача, дисквалификации избежать удалось. И вот опять случай с игроком ЦСКА. Уже куда более серьезный. Мы же видим, что на Россию такой пристальный взгляд в связи с последними допинговыми историями. Так не дайте шансов, чтобы вас поймали! А тут такая вопиющая распущенность. Проигрывают, денег наполучали — и ведут разнузданный образ жизни. Так относятся к стране, клубам, футболу, болельщикам…

Вопрос, как себя поведет ЦСКА. По большому счету, обязательств перед игроком клуб теперь не имеет. Он сам испортил карьеру и нагадил ЦСКА. И «армейцы» должны разрывать контракт с Еременко, не задумываясь. И искать новых игроков, иначе – кранты», – сказал Ловчев.

Марихуана, кокаин, бромантан. На чем ловили и как наказывали футболистов из РФПЛ