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    Гендиректор: «Пока к ситуации с долгами в «Томи» относятся с пониминаем»

    Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев рассказал о ситуации в команде. Напомним, футболисты томского клуба уже несколько месяцев не получают зарплату. Команда написала письмо на имя губернатора Томской области и президента клуба Сергея Жвачкина.

    «Ребята написали письмо, они просят встретиться с Сергеем Анатольевичем. Пока администрация не ответила. Пока команда управляема, а дальше посмотрим, все может случиться, вполне возможно. Пока все с пониманием относятся к ситуации. С Валерием Юрьевичем Петраковым мы постоянно на связи, он готов терпеть», – сказал Киселев.

    После 13-ти туров «Томь» занимает 15-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: ТАСС

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    18.11.2016 12:45
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