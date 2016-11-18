Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Лоськов имеет шанс появиться на поле после зимнего перерыва

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал об условиях, выполнение которых позволит 42-летнему тренеру железнодорожников Дмитрию Лоськову сыграть за команду в официальном матче.

    «Я ему сказал: готовься. А после зимы решим. Пускай сборы пройдет, вес сбросит. А то выпускать будем – а форма не налезет. Дима уже скинул килограмма четыре. Пусть еще шесть как минимум сбросит», – сказал Семин.

    Напомним, что болельщики находятся в ожидании прощального матча бывшего капитана «Локомотива» Дмитрия Лоськова.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.11.2016 08:24
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 18 ноября 2016, 12:57

      Веселит Сёмин видно после победы интервью давал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +427

      policepnz 18 ноября 2016, 12:19

      по рюмочке и в бой!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      shmag 18 ноября 2016, 12:16

      опыт все равно не пропьешь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 ноября 2016, 11:09

      Он не то что имеет шанс, он им точно воспользуется. Конечно поздновато для прощального матча, но лучше поздно, чем никогда. Всё-таки играющим тренером ему вряд ли быть. Только надо команду подобрать, чтоб не обидно было за результат, а то знаменательное событие, но победа тоже нужна.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > alexis02lion 18 ноября 2016, 14:00

      тут не только прощальный матч... еще рекорд побьет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 18 ноября 2016, 11:02

      Мне казалось он все давно закончил!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5490

      Lester84 18 ноября 2016, 10:08

      Это такое начало зимней трансферной кампании в Локо?)))

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 18 ноября 2016, 10:03

      Что-то долго тянули с прощальным матчем то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 18 ноября 2016, 09:45

      Совсем плохи дела?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +175

      Freux 18 ноября 2016, 09:01

      это что,в локо не хватает игроков!?

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33715

      zra78 > Freux 18 ноября 2016, 09:04

      Прщалный

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 18 ноября 2016, 08:49

      Захотелось стать рекордсменом и вписать себя в историю.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11