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    Диарра: «Штраф заставил задуматься о многом»

    Полузащитник «Марселя» Лассана Диарра вынужден будет выплатить 10,5 миллиона евро в качестве неустойки московскому «Локомотиву».

    «Для меня это огромный штраф, который скажется на моем будущем. Я отец, у меня есть дети. В своей карьере я играл за великие клубы и заслужил то, что имею. Но для моего возраста такая сумма значима.

    На протяжении 16 месяцев я не играл. Вокруг меня не было никого, кто бы помог в такую минуту. У меня была серьезная травма, а сейчас вот этот штраф. Такие вещи заставляют задуматься о многом», – приводит слова Диарра RMC.

    Напомним, что перед стартом сезона-2014/15 француз не явился на предсезонный сбор, что послужило поводом для разрыва контракта со стороны клуба. Позже последовала жалоба на игрока в ФИФА. Палата по разрешению споров ФИФА признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2016 06:57
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 18 ноября 2016, 14:49

      Раньше этим уродом я восторгался как игроком, а теперь вижу, что человечек то г......о. Он на что рассчитывал, когда нарушал условия контракта? А теперь ноет как б... женщина вобщем.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 18 ноября 2016, 12:14

      сам виноват

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1580

      srg38 18 ноября 2016, 09:21

      деньги на бочку епта

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 18 ноября 2016, 09:13

      Шкура и есть шкура) Получил своё заслуженно.

      2
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      Рейтинг: +885

      talgatnurzhanov2006 18 ноября 2016, 09:02

      раньше думать надо было теперь что ныть то

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 18 ноября 2016, 08:20

      Диаррея..
      денежная Диаррея...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 18 ноября 2016, 07:38

      Вернись в Локо и играй.Ты бы очень помог Семину

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax > bumer_moscow 18 ноября 2016, 10:25

      Кстати вариант вообще классный) и для нас и для него) этакое возвращение блудного сына) пусть игрой отрабатывает)

      0
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      ...
      Рейтинг: +33715

      zra78 > bumer_moscow 18 ноября 2016, 13:45

      Ну да за бесплатно годика три!

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