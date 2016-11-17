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    Баляйкин: «Договорняки? В России, когда видят что-то странное, сразу крики: «Сдали игру!»

    Полузащитник «Томи» Евгений Баляйкин в интервью «Бомбардиру» высказал мнение о договорных матчах в российском футболе. По словам футболиста, бывают такие матчи, когда ничего не получается.

    – В 2011 году матч «Томи» и «Терека» многие посчитали странным. Сейчас обсуждается игра «Урала» и «Терека». Есть в российском футболе договорянки?

    – Думаю, что вряд ли. Это просто такие матчи, когда может не повезти вратарю, он может ошибиться. Бывают игры, когда вообще ничего не получается. Со стороны это иногда выглядит странно. Даже когда мы потом на разборе смотрим эти моменты, то сами не понимаем, что вообще случилось. Тут складываются неправильные решения и невезение. А в России, когда видят что-то странное, сразу крики: «Сдали игру!»

    Полное интервью с Евгением Баляйкиным можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.11.2016 23:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +63

      Опять не угадал 18 ноября 2016, 10:07

      так играйте так, чтобы не было никаких подозрений

      0
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      Рейтинг: +24

      MUKHTARR 18 ноября 2016, 08:42

      А как еще это понимать?

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 18 ноября 2016, 08:00

      Да по сути так и есть. Бывает же что всё получается, а бывает наоборот не везёт по полной и во всём и сразу. То что везде Терек да как-то не очень приятно. А так по сути все матчи с крупными счетами и поражениями к таким стоит причислить. Кроме Урала и Терека был тот памятный Мордовия - ЦСКА. А вон когда бедное Торпедо по 7 мячей безответных пропускало, то по ходу они главные по сдаче матчей, а по сути просто не готовы к такому уровню. А сколько в ФНЛ странных результатов, так что играют же люди, а не клубы и бюджеты, так что всё бывает. А договорняки были в Италии.

      0
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 18 ноября 2016, 07:43

      а как же

      0
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      Рейтинг: +103

      DonBombardir 18 ноября 2016, 05:41

      Да у нас в России почти каждый матч странный. Просто привыкли, что никто играть не может. А так, Лодыгин в этом сезоне тогда каждый матч сдаёт и не краснеет.

      2
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA > DonBombardir 18 ноября 2016, 06:44

      точняк !!!!! нужно с лодыгина начинать , привлечь к ответу !!!

      1
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      Рейтинг: +664

      Небесная 18 ноября 2016, 02:10

      Всё бы ничего, но в обоих матчах присутствует Терек

      3
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 18 ноября 2016, 00:11

      Похоже на воре шапка-то горит!

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