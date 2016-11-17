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    Баляйкин: «Учитывая, как у меня все сложилось, не жалею, что не перешел в «Спартак»

    Полузащитник «Томи» Евгений Баляйкин в интервью «Бомбардиру» рассказал, почему в свое время отказался от перехода в «Спартак». Как отметил футболист, тогда он посчитал, что преждевременно начинать карьеру в столь именитом клубе.

    – «Спартак» приглашал вас вместе с Федором Кудряшовым. Почему отказались?

    – Подумал, что мне еще рано. Я тогда играл в дубле, доучивался в школе. Посоветовались с родителями и решили, что годик еще поиграю во второй лиге. Окрепну, закончу учиться, тогда можно будет спокойно переезжать.

    – Пожалели?

    – Учитывая, как у меня все сложилось, нет.

    Полное интервью с Евгением Баляйкиным можно прочитать здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.11.2016 16:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 ноября 2016, 09:53

      Зря, заменил бы им Кариоку!

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 17 ноября 2016, 18:56

      Вот не пойму его? В спартаке зарплата выше и платят вовремя, а в томи зарплата меньше и её НЕ ПЛАТЯТ. И ему классно, что он не пошел в спартак!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 ноября 2016, 16:16

      Баляйкин.Весь вечер на арене..

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