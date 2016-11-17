Дьяков: «Пока я в Томске, не пришло ни одной SMS о зарплате»

Защитник «Томи» Виталий Дьяков отметил, что клуб не торопится погашать перед футболистами задолженности по зарплате.

«Пока я в Томске, не пришло ни одной SMS о зарплате – только оповещения о списании средств и реклама о кредитах. Понятно, что задержки по зарплате не только здесь, но и во многих других командах, которые финансируются за счет государства, но хочется уже от слов перейти к действиям. Пока живем одними обещаниями, что все наладится. Но руководство «Томи», к сожалению, своих прямых обязанностей не выполняет», – заявил Дьяков.