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Дьяков: «Пока я в Томске, не пришло ни одной SMS о зарплате»

17 ноября 2016, 13:04
13

Защитник «Томи» Виталий Дьяков отметил, что клуб не торопится погашать перед футболистами задолженности по зарплате.

«Пока я в Томске, не пришло ни одной SMS о зарплате – только оповещения о списании средств и реклама о кредитах. Понятно, что задержки по зарплате не только здесь, но и во многих других командах, которые финансируются за счет государства, но хочется уже от слов перейти к действиям. Пока живем одними обещаниями, что все наладится. Но руководство «Томи», к сожалению, своих прямых обязанностей не выполняет», – заявил Дьяков.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Томь Дьяков Виталий
Комментарии (13)
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vgarakh
1479378297
Виталик !!! Вернись в Ростов, хватит скитаться по Сибири.
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Lester84
1479379524
Дьков-Дьяков... Погнался за рублем в Динамо, а в итоге соснул по полной. Остался бы в Ростове - в ЛЧ бы играл и Бердыев бы для тебя денежку из администрации выбивал
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MEHROJ ЗЕНИТ
1479380390
За еду играют что ли
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1cent
1479381037
в Ростове тоже походу не часто приходило......но где Ростов , а где Томь этож две большие разницы....Виталя каждый сам выбирает ты выбрал бабки и динаму....
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gosha1989
1479382576
Может мобильный банк не подключен
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андрей андреев
1479383656
Даааа... Попал Дьяк...Хороший защитник,а ушёл(с Ростова) задорма
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Kulimen
1479384103
Так мобильный банк подключи олух.
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FanatSerj
1479384373
Ахххх-хаааа-хаааа да уж, уехал за баблом из Ростова, но оно все на круги своя и вернулось. А был когда то перспективным защитником, в сборную нарекали. Вот так у нас и гробятся футболисты, не хрен их вот таким лимитом огораживать, как раз бы уехал зарубеж, там то зарплаты во время платят и был бы в сборный потенциальный защитник с зарубежным опытом.
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shinnik
1479386788
Симки местами поменяй,Патлатый лошара... Там уже верняк на "Иж-Планета-Спорт" накапало..)
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Alexx22
1479400592
интересно и на что он столько времени живет?
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