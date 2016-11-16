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    Фримпонг: «Если была бы возможность попробовать себя в другой команде, выбрал бы «Спартак»

    Полузащитник тульского «Арсенала» Эммануэль Фримпонг рассказал о своем пребывании в «Уфе», а также заявил, что если бы выбирал за какой еще российский клуб выступать, выбрал бы «Спартак».

    – Ты говорил, что обожаешь Уфу.

    – Да! И это правда. «Уфа» – лучшая команда после лондонского «Арсенала», в которой я когда-либо играл. Там все замечательно. Люди в Уфе очень-очень-очень добрые – футболисты, директор, президент, – я скучаю по ним. Я даже сейчас могу сказать, что в своей карьере не увижу больше таких прекрасных людей. С удовольствием вернулся бы туда однажды. Хочешь, угадаю твой следующий вопрос? Про Алекса Зинченко! Да?

    – Действительно интересно, как он из «Уфы» уехал в «Сити»?

    – Это просто очень крутая сделка президента клуба. Но Зинченко очень талантлив и все такое. Алекс много работал над собой, старался использовать каждую возможность сыграть за «Уфу». Но Англия – это все-таки немножко другое. Поэтому он сейчас отправился в аренду в ПСВ. Но я очень рад за него. Он отличный футболист и великолепный парень.

    – Давай тогда продолжим твой список лучших команд России. Кто следующий после «Уфы» и «Арсенала»?

    – Если бы у меня была возможность попробовать себя в другой команде, то я бы сыграл за «Спартак». Это все-таки самый популярный клуб в вашей стране, у него море болельщиков. Еще мне нравится жить в Москве.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    16.11.2016 21:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 ноября 2016, 06:56

      Хороший выбор.Не за бомжей же играть ,позоря себя договорными матчами.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 17 ноября 2016, 02:33

      Мы все только ЗА. Спартак коллекцию таких собирает.

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 16 ноября 2016, 23:01

      Хочет за Спартак, а поедет в Томь

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 16 ноября 2016, 21:56

      Губа не дура)

      0
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