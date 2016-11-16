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  • Игрок «Ньюкасла» Шелви, обвиняемый в расизме, не признал свою вину

Игрок «Ньюкасла» Шелви, обвиняемый в расизме, не признал свою вину

16 ноября 2016, 20:46
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Полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви не признал свою вину в проявлении расизма во время матча. Напомним, Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Шелви в расизме. Полузащитник обвиняется в использовании оскорбительных слов на этнической, расовой или национальной почве в адрес одного из игроков «Вулверхэмптона» 17 сентября.

Теперь футболист предстанет перед независимой комиссией, которая определит, виновен он или нет. В случае признания Шелви виновным, игроку грозит минимум пятиматчевая дисквалификация.

Источник: Skysports
Англия. Чемпионшип Ньюкасл Вулверхэмптон Шелви Джонджо
Комментарии (1)
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cska-62
1479331790
И это они "вне политики"? О, да! Это не политика, а мерзкое политиканство! P.S. Да и банан - съедобный плод (с ботанической точки зрения - ягода!), а не символ какой-либо преступной организации.
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