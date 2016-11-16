Игрок «Ньюкасла» Шелви, обвиняемый в расизме, не признал свою вину

Полузащитник «Ньюкасла» Джонджо Шелви не признал свою вину в проявлении расизма во время матча. Напомним, Футбольная ассоциация Англии предъявила обвинения Шелви в расизме. Полузащитник обвиняется в использовании оскорбительных слов на этнической, расовой или национальной почве в адрес одного из игроков «Вулверхэмптона» 17 сентября.

Теперь футболист предстанет перед независимой комиссией, которая определит, виновен он или нет. В случае признания Шелви виновным, игроку грозит минимум пятиматчевая дисквалификация.