Гаджиев: «Семин спрашивал у меня о шансах «Локомотива» купить Джикию»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подтвердил интерес «Локомотива» к защитнику пермяков Георгию Джикии.

«То, что «Локомотив» им интересуется – правда. Мне звонил тоже Юрий Павлович, спрашивал, насколько это реально, чтобы они взяли Джикию, но я говорю: надо разговаривать с клубом. У нас, в принципе, такое финансовое состояние клуба, что у нас непродающихся игроков нет. У нас есть спрос на группу игроков, и мы всем отвечаем так, что все игроки у нас продаются, все зависит от цены. А цена вопроса, она регулируется клубом. Есть руководство клуба, есть у нас свои бухгалтера, которые считают, сколько денег нужно на зарплату, сколько денег нужно на то, на се. Сейчас пока, на сегодняшний день, у нас есть долги перед футболистами и эти долги надо закрывать», – заявил Гаджиев.