Игонин: «Домашний чемпионат мира-2018 нужно принести в жертву»

Ты Игонин лучше посчитай ,сколько же жертв мы уже принесли ! ,сколько методик навыпускали , сколько чемпионатов мира и Европы профукали из-за такой позиции как твоя ! -заглядывая в будущее и надеясь на этих бездарностей
Бывший игрок сборной России Алексей Игонин выразил мнение, что предстоящий домашний чемпионат мира не стоит ставить во главу угла при построении новой национальной команды.
«Уровень футбола подравнялся, а мы по-прежнему в начале пути. Общественное мнение подготавливают к достойному выступлению сборной России на Кубке конфедераций и чемпионате мира, однако после каждого матча мы испытываем глубокое разочарование. Отсюда предложение: может, не надо анонсировать контрольные встречи сборной, а дать ей возможность готовиться в менее напряженной обстановке? Вот улучшим качество игры – тогда и выставим сборную напоказ.
Изменит ли ситуацию матч со сборной Румынии? Не думаю, что РФС и руководству сборной стоит принимать кардинальные меры даже в случае неудачного результата в Грозном. Чтобы менять коней на переправе, должно случиться что-то из ряда вон выходящее. А катастрофы я пока не вижу. Возможно, в матче с румынами футболисты продемонстрируют более высокий настрой, чем в Катаре. Но даже если игроки будут выглядеть не столь вяло, как в предыдущем поединке, более конкурентоспособной сборная не станет. Футбол – это не только самоотдача, но и тактическая выучка, сыгранность, мастерство.
Удастся ли в этом прибавить за время, оставшееся до Кубка конфедераций? Сомневаюсь. Впрочем, потенциал у сборной есть. Так что останемся оптимистами. Тут другая проблема: на чемпионате мира-2018 жизнь не заканчивается. Да, сложно объяснить болельщикам, что домашний мундиаль надо принести в жертву и заглянуть в будущее. Но эту тему поднимать надо. Ну не сможем мы за полтора года перевернуть земной шар! Надо не только готовиться к чемпионату мира, но и развивать детский футбол, внедрять новые методики в подготовку юных футболистов. И заниматься этим уже сейчас», – приводит слова Игонина «Петербургский дневник».