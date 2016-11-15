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    Игонин: «Домашний чемпионат мира-2018 нужно принести в жертву»

    Бывший игрок сборной России Алексей Игонин выразил мнение, что предстоящий домашний чемпионат мира не стоит ставить во главу угла при построении новой национальной команды.

    «Уровень футбола подравнялся, а мы по-прежнему в начале пути. Общественное мнение подготавливают к достойному выступлению сборной России на Кубке конфедераций и чемпионате мира, однако после каждого матча мы испытываем глубокое разочарование. Отсюда предложение: может, не надо анонсировать контрольные встречи сборной, а дать ей возможность готовиться в менее напряженной обстановке? Вот улучшим качество игры – тогда и выставим сборную напоказ.

    Изменит ли ситуацию матч со сборной Румынии? Не думаю, что РФС и руководству сборной стоит принимать кардинальные меры даже в случае неудачного результата в Грозном. Чтобы менять коней на переправе, должно случиться что-то из ряда вон выходящее. А катастрофы я пока не вижу. Возможно, в матче с румынами футболисты продемонстрируют более высокий настрой, чем в Катаре. Но даже если игроки будут выглядеть не столь вяло, как в предыдущем поединке, более конкурентоспособной сборная не станет. Футбол – это не только самоотдача, но и тактическая выучка, сыгранность, мастерство.

    Удастся ли в этом прибавить за время, оставшееся до Кубка конфедераций? Сомневаюсь. Впрочем, потенциал у сборной есть. Так что останемся оптимистами. Тут другая проблема: на чемпионате мира-2018 жизнь не заканчивается. Да, сложно объяснить болельщикам, что домашний мундиаль надо принести в жертву и заглянуть в будущее. Но эту тему поднимать надо. Ну не сможем мы за полтора года перевернуть земной шар! Надо не только готовиться к чемпионату мира, но и развивать детский футбол, внедрять новые методики в подготовку юных футболистов. И заниматься этим уже сейчас», – приводит слова Игонина «Петербургский дневник».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.11.2016 14:34
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +281

      serhz 15 ноября 2016, 18:27

      Ты Игонин лучше посчитай ,сколько же жертв мы уже принесли ! ,сколько методик навыпускали , сколько чемпионатов мира и Европы профукали из-за такой позиции как твоя ! -заглядывая в будущее и надеясь на этих бездарностей

      0
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      Рейтинг: +5262

      Каратель 15 ноября 2016, 17:40

      давайте лучше игроков сборной в жертву принесём

      0
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      Рейтинг: +100980

      zigbert 15 ноября 2016, 17:32

      Ситуация примерно такая,когда низы не хотели а верхи не могли жить по старому.

      0
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      Рейтинг: +762

      sprint5 15 ноября 2016, 17:19

      лучше не придумал в свое ооправдание

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      Рейтинг: +115

      slawianka 15 ноября 2016, 17:08

      Потенциал есть, виагру запретили(

      0
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      Рейтинг: +176

      gencha19 15 ноября 2016, 16:59

      Выкупить лучших из клубов и тренировать 24 часа в сутки. А потом посмотрим через годик полтора будет ли сюрприз......

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      Рейтинг: +1640

      Psih86 15 ноября 2016, 16:52

      Ни куда мы не выйдет,ни из какой группы,хоть кто там будет,но там хоть кто-то не будет,там будут команды которые сейчас жо.у рвут,чтобы к нам приехать.Они все миллионеры,им по хрену на болел-нищебродов,а такие слова как честь,долг,преданность,гордость они от родясь не слышали.Они могут выйти из группы в одном случаи если Путим им скажет не выход это тюремный срок-пять лет с изъятием имущества,думаю тогда со второго выйдем!Какие полуфиналы,финалы?...Все правильно говорит Игонин,нужно менять абсолютно все,с вратаря до до президента рфс,тогда лет через пять может и получится что-то лучше чем сейчас.

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      Рейтинг: +1368

      Taps 15 ноября 2016, 16:46

      Гнать Коко ссаными тряпками ...
      Дзюбу хочу ...

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      Рейтинг: +43

      Миша00 15 ноября 2016, 16:27

      сначала жертвуем чемпионатом с, ради домашнего чемпионата мира. теперь жертвуем домашнем чемпионатом ради будущего. ну можно просто выйти и сказать, руководят футболом бездыри, те кто не понимают в футболе. и ничего к не будет. можете и не ждать

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      Рейтинг: +17370

      Garrincha58 15 ноября 2016, 16:22

      жертва аборта блин! да если бы не домашний ЧМ у нас бы все была как было его хоть жертвуй хоть не жертвуй один хрен путного ничего не выйдет но там на верху дилетанты думают что мы футбольная держава и как минимум должны дойти до финала и вот все увидите что после ЧМ все затихнет и потечет своим медленным чередом как и раньше тут и новые стадионы не помогут да и кто туда ходить будет особенно в провинциях

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