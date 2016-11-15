Озил станет самым высокооплачиваемым футболистом «Арсенала»

Руководство «Арсенала» и хавбек Месут Озил провели встречу по поводу продления сотрудничества. «Канониры», не желающие расставаться с немцем, готовы пойти на значительно повышение зарплаты игроку. По информации источника, согласно новому договору оклад полузащитника возрастет со 140 тысяч фунтов в неделю до 200.

Нынешнее соглашение Озила рассчитано до середины 2018 года. В текущем розыгрыше АПЛ хавбек отметился тремя голами и одной результативной передачей в 10-ти встречах.