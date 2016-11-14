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Старт финального этапа Федеральной Бизнес-Лиги в Москве

14 ноября 2016, 17:18

В Корпоративном дивизионе начался финальный раунд. Команды уже отыграли 5 туров квалификации, но об этом нужно забыть. Ведь сейчас весь турнир, действительно, начинается «с нуля».

Золотая лига

ВТБ Страхование – СофтПоинт – 0:5

СофтПоинт неожиданно резво начал свой поход в Золотой лиге.

Когда команды распределяются по группам финального турнира, их уровень, в принципе, равен. Поэтому часто на первый план выходит вдохновенная игра отдельных игроков, которые делают результат для своей команды. Таким вот игроком стал Илья Пилипенко, который, по сути своей, в одиночку разобрался с ВТБшниками. Его 4 гола и голевая передача стали нерешаемой задачей для ВТБ Страхования. Но как у любого уважающего себя Дон Кихота, у Пилипенко был и свой Санчо Пансо. Точнее Пасно. 75% своих голов Илья забил с передачи Андрея Михалина.

А что же ВТБ, спросите вы. «Страховщики» немало атаковали, но так и не смогли пробить Антона Жданчикова. В этом есть заслуга и самого вратаря, и защиты «софтов», и плохой реализации моментов. Суть в том, что у ВТБ Страхования не нашлось собственного Ильи Пилипенко.

Газпром G-Drive – ППО ГК Росатом – 10:1

«Драйверы» максимально уверенно стартовали в Золотой лиге.

В этом матче вновь вскрылась проблема Росатома. Они слишком сильны для Серебряной лиги, но далеко не всегда конкурентоспособны в «золоте». Им нужна какая-то своя, промежуточная лига, где им будет максимально комфортно. В этом же матче «атомным» было как угодно, но только не комфортно. Газпром вдоволь назабивался в ворота Никиты Шведова, что в будущем может сослужить «драйверам» добрую службу, если вдруг придется считать голы. Наибольший вклад в общее дело внес своим хет-триком Максим Бунтов. Росатом же имел огромное количество моментов, чтобы проиграть хотя бы в 3-4 мяча, а не в 9, но их чудовищно подвела реализация. В итоге, гол Анатолия Новоземцева так и остался в гордом одиночестве.

Дизайн-Окно – Связист – Азерчай – 7:0

Азерчай вновь крупно проигрывает «связистам». На этот раз даже крупнее, чем в квалификации.

И ведь судьба матча была решена за первые 14 минут, когда в ворота Андрея Тверянкина влетало все, что летело. Апофеозом этой всезалетаемости стал четвертый гол, когда мяч срикошетил от спины падающего Эмина Амедли и залетел в рамку. Тотальное невезение азербайджанцев. В дальнейшем поток голов в их ворота прекратился, они успокоились, и игра пошла в достаточно равно ключе. И Азерчай безусловно наиграл на хотя бы один мяч в ворота Игоря Оленина, но его не случилось. Напротив, еще три мяча влетело в ворота сначала Тверянкина, а затем и сменившего его Бабаева. «Связисты» не без помощи удачи забойно начали финальный турнир, главное, чтобы Фортуна не попросила вернуть их долги в самый для этого не подходящий момент.

Авангард – ТРЭМ Инжиниринг – 2:1

Перед игрой мы пообщались с игроком Авангарда Максимом Мухиным: «Скорее всего, все знают, что компания МОРТОН была продана, поэтому мы заявились в сезон как RealSport. А вот переименование в Авангард носит исключительно технический характер. Думаю, другим это будет неинтересно. А что касается соперников, то нам все равно как они выступают и сколько забиваю в квалификации. Мы следим только за собой и играем исключительно от своих сильных сторон».

Матч прошел в лучших традициях Золотой лиги. Напряженно и с оголенным внутренним нервом. Но все было видно, что чуть лучше выглядел Авангард, а ТРЭМ старался не отставать. В первом тайме это еще получалось. «Инженеров» даже не выбил из седла гол Мухина на 15-ой минуте. Они на него ответили уже через 2 минуты. И вообще казалось, что ТРЭМ вполне может перетерпеть Авангард и даже вырвать победу на морально-волевых. Но второй тайм прошел уже при весьма существенном перевесе Авангарда. И только благодаря крепости своей обороны и хорошей игре голкипера Андрея Иванова, «инженеры» пропустили только один мяч. Только вот, к сожалению, воротам Дениса Зайки они почти не угрожали. В свете этого, победа Авангарда смотрится весьма логичной.

Серебряная лига

РэйлСофт – ЗАЭС – 4:4

В этом матче была зафиксирована единственная ничья тура.

Вот только этот матч себе в актив может записать только РэйлСофт, который выжал голевой максимум из своих атак. Особые конвертерные способные проявил Дмитрий Попадьин, который отметился хет-триком. ЗАЭС же атаковал намного чаще соперника, но при этом дважды находился в статусе догоняющего, а когда наконец и сам вышел вперед, продержал свое преимущество всего 5 минут. «Зайцам» явно нужно работать над реализацией своих моментов, если они хотят повторить в Серебряной лиге свой триумф в прошлосезонней «бронзе». Но и «рэйлам» есть куда расти. Ведь к такой продуктивной атаке грех не наладить крепкую оборону. В общем, этот матч по тому и завершился в ничью, что одним не хватало реализации в атаке, а другим крепости в обороне. Футбол ведь по сути своей, почти всегда справедлив.

Калибр – adidas Group – 1:5

Адидас продолжает свое победное шествие. Теперь уже и в Серебряной лиге.

И более того, в этой встрече зародился еще один бомбардирский лидер команды. Ведь автор 7 голов в 2 матчах Иван Лаевский, как понятно из статистики, приезжает далеко не всегда. Но в этот вечер о нем никто и не вспоминал. К этому нас побудил Антон Карпов, который еще в первом тайме оформил хет-трик, а во втором развил свою голевую мысль до каре. Да и в целом «три полоски» играли очень вдохновенно и задорно, как и пристало одной из самых молодых команд турнира. Ответа на эту молодецкую удаль у Калибра не нашлось. Они пытались нивелировать скорость соперника собственным остроумием атак, но выходило это весьма слабо, да и голкипер Адидаса отыграл очень надежно. Если так пойдет и дальше, то «три полоски» вполне могут стать и призерами чемпионата. Впрочем, не будем забегать вперед.

ФК Эггер – Nissan – 7:1

«У нас не было железной задачи попасть в Золотую лигу, поэтому поражению от СофтПоинта особо не расстроились. Но вот в «серебре» мы будем куда более мотивированные, ведь место ниже третьего, я считаю, будет неудачей для команды», – вот так амбициозно обрисовал цели своей команды игрок Эггера с фамилией, которая греет душу всем болельщикам ЦСКА Максим Вагнер.

И свои высокие цели подтверждать делами «егеря» начали с первого тура. И пусть первый гол в этой встрече забили «машиностроители», зато потом мяч влетал только в ворота Евгения Ермакова. И ведь не скажешь, что Эггер в чем-то настолько был сильнее Ниссана. Команды атаковали примерно одинаковое время, и с одинаковым напором, но вот реализация Эггера оказалась значительно лучше. Да и задорнее они выглядели. Показалось даже, что Ниссан не хватило функционально на весь матч. Ну, а третьим фактором столь крупной победы Эггера стала отличная игра их голкипера, который в ходе игры несколько раз по-настоящему спас свою команду.

СНИИП – ССУ-160 – 4:6

В этом матче имела место быть самая веселая перестрелка тура. Ведь этим и хороша Серебряная лига. Она является сплавом мастерства из Золотой лиги и упорной борьбы и самоотдачи из «бронзы».

В таких вот матчах, когда команды забивают обоюдно много мячей, всегда есть ключевой момент, который привел к тому, что матч закончился победой одной из сторон, а не ничьей. В этой встрече такой момент случился в концовке первого тайма, к которой СНИИП подходил в роли лидера. И кто знает, как бы пошла игра, если бы «стошестидесятые» не забили бы 2 гола за две минуты, которые позволили уже им уйти на перерыв, вероятно, стал плодом эмоционального подъема, и вуа-ля. ССУ-160 ведет 3:1 вместо того, чтобы проигрывать 0:1. А потом уже «стошестидесятые» имели возможность спокойно вступать в равную перестрелку со СНИИПом, имея фору +2. И как не старался СНИИП, у него получалось лишь приблизиться, но не догнать. Забавным совпадением стало то, что лучший игрок СНИИПа в этой встрече – Евгений Медведь (автор дубля и результативной передачи), а ССУ хет-триком отличился его тезка Мишин.

Бронзовая лига

Кордиант – Энвижн Груп – 4:2

Как и ожидалось, в Бронзовой лиге Энвижн перестал получать двузначные разгромы, и уже готов быть конкурентоспособным коллективом.

Но вот выигрывать «вижны» пока, видимо, не готовы. Ведь для этого нужно активно идти в атаку, а в этой встрече команда больше сосредоточилась на построение оборонительной печки, от которой потом будет плясать. Но пока все это на стадии строительства, и Кордиант, возможно подгоняемый воспоминаниями, что именно поражение от Энвижна лишило их в прошлом сезоне высоких мест, уже к 30-ой минуте решил исход встречи, забив 4 гола в ворота Дмитрия Чобита. Стоит отметить, что три из них на счету Сергея Михайлова. И только после этого Энвижн немного расправил плечи и в последние 20 минут смог дважды забить, и немного скрасить для себя поражение.

МТС-банк – ТАСС – 2:0

«С самого начла у нас была какая-то тактика… (смеется) На самом деле, нашей задачей является, в первую очередь, сыграться и получить удовольствие от игры. Результат вот, к сожалению, не пришел. Но, надеюсь, в Бронзовой лиге будет все получше, и мы попадем, скажем, в пятерку», – перед игрой ТАССовец Глеб Бучнев был позитивен, не смотря на не самые лучшие результаты квалификации доя его команды.

И ведь ТАСС чуть было не совершил чудо. Потому что сыграть в ничью при 3 ударах по воротам, это, конечно, было бы круто. Правда, их соперники также не блистали огромным количеством ударов. ТАСС как мог вязал МТС-Банк в центре поля, а когда дело все-таки доходило до удара себя проявлял их голкипер. И эта система работала вплоть до 45-ой минуты, пока Евгений Скиба все-таки не забил первый гол «банкиров» в Бронзовой лиге. Попытка ТАССа отыграться обернулась лишь вторым мячом в их ворота. Справедливый результат, который слегка омрачен тем, что мы не увидели чуда, которое все перманентно ждем.

ЛУКОЙЛ – Sercons – 2:1

Лукойл стартовал в Бронзовой лиге с трудовой победы над Sercons.

Этот матч не особо побаловал нас событиями. В основном, команды боролись в центре поля. И если бы газон был натуральный, то в центральной трети поля, скорее всего, можно было бы сажать картошку. Так активно перекопали ее команды. Но газон в манеже «Спартака», что логично, искусственный. Выдержал. Не перекопался. Но кроме агро работ команды еще и в футбол иногда играли. И героем в этом плане можно признать Игоря Халабуду, чьи две передачи и привели к обоим взятиям ворот Николая Бачурина. Sercons на это ответил лишь голом Андрея Михайлова. Опыт позволяет Лукойлу склонить на свою сторону очень трудный и, по сути, ничейный матч.

МГТС – АльфаСтрахование – 0:5

Команде МГТС засчитано техническое поражение

Источник: Бомбардир.ру
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