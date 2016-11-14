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    Исполнительный директор «Амкара»: «О переносе домашних матчей речи не идет»

    Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов подчеркнул, что клуб не собирается переносить оставшиеся домашние матчи осенней части РФПЛ на другие арены. По прогнозам синоптиков, в течение ближайшей недели в Перми стоит ожидать похолодания до минус 12-ти градусов. 26 ноября подопечным Гаджи Гаджиева предстоит принять «Арсенал» в рамках 15-го тура национального чемпионата, а во встрече 17-го тура, пятого декабря, в гости к «Амкару» пожалует «Оренбург».

    «Действительно холодно, и тренироваться в таких условиях, конечно, тяжело, но не мы первые, не мы последние в уральском регионе страны, где тренироваться тяжеловато. У нас манеж находится в заключительной стадии строительства, его обещают открыть в конце ноября, и мы надеемся тренироваться там. Если не разрешат, будем искать варианты, может быть, поедем в Москву, но о переносе домашних матчах речи не идет, естественно, они все пройдут в Перми. Ничего страшного, мы привыкшие, но в таких условиях крайне тяжело тренироваться», – сказал Маслов.

    Источник: ТАСС

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    14.11.2016 13:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +76

      Алексей1988 14 ноября 2016, 17:21

      Если московские команды захотят (тому пример шлокомотив и Томь), то как бы и спрашивать никто не будет... Мы же в России живем...

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