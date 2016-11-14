Парфенов: «Тосно» не хватило исполнительского мастерства и везения»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов посетовал на нехватку исполнительского мастерства и везения в матче с «Кубанью».

«Хотелось бы поблагодарить работников стадиона, которые привели в порядок поле и стадион. Вчера приехали на предыгровую тренировку, выглядело все страшновато. Но ребята все успели подготовить, молодцы.

Что не получилось? Забить мяч. Было несколько достаточно хороших голевых эпизодов. При непростой погоде где-то не хватило исполнительского мастерства и везения. Сыграли надежно в обороне, перекрыли практически все подходы соперника, но стандарты в такую погоду опасны в исполнении любого соперника, поэтому с этого компонента команды создавали моменты одинаково. По качеству игры «Кубань» находится не на своем месте в таблице.

Хочу поблагодарить за самоотдачу своих ребят. Они переживают, что не выиграли. Но ничья – это тоже шаг. Мы его сделали и готовимся дальше», – сказал Парфенов.

Матч «Тосно» – «Кубань» закончился со счетом 0:0. После 22 туров первенства ФНЛ «Тосно» занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего «Динамо» на пять очков.